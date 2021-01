Inter droogt de grote vijand uit Turijn af, crisis bij zeer matig Juventus?

90+5' tweede helft tweede helft, minuut 95 match afgelopen

90+2' tweede helft, minuut 92. Einde . Inter nam een droomstart in de tweede helft en kon daarna naar hartenlust counteren. Juventus maakte al bij al een erg teleurstellende indruk en kon nooit aanspraak maken op de zege. Chiesa was er in het slot wel nog dichtbij, maar Handanovic redde de aansluitingstreffer knap. . Einde Inter nam een droomstart in de tweede helft en kon daarna naar hartenlust counteren. Juventus maakte al bij al een erg teleurstellende indruk en kon nooit aanspraak maken op de zege. Chiesa was er in het slot wel nog dichtbij, maar Handanovic redde de aansluitingstreffer knap.



90+1' tweede helft, minuut 91. Hakimi over! Een nieuwe scherpe counter van Inter. Hakimi probeert het vanuit een scherpe hoek, maar besluit over. . Hakimi over! Een nieuwe scherpe counter van Inter. Hakimi probeert het vanuit een scherpe hoek, maar besluit over.

89' tweede helft, minuut 89. Wereldredding Handanovic! Chiesa haalt uit. Een zeer scherp schot. Handanovic pakt uit uit met een zeer knappe reflex en houdt zo de 0. Veruit de beste kans van de wedstrijd voor de bezoekers. . Wereldredding Handanovic! Chiesa haalt uit. Een zeer scherp schot. Handanovic pakt uit uit met een zeer knappe reflex en houdt zo de 0. Veruit de beste kans van de wedstrijd voor de bezoekers.

86' tweede helft, minuut 86. Vervanging bij Internazionale, Alexis Sánchez erin, Lautaro Martínez eruit wissel Lautaro Martínez Alexis Sánchez

81' tweede helft, minuut 81. Een zoveelste counter van Inter belandt bij Lukaku. Hij wil het leer nog afleggen, waardoor het gevaar is geweken. Het lijkt stilaan aftellen naar het einde van de match. . Een zoveelste counter van Inter belandt bij Lukaku. Hij wil het leer nog afleggen, waardoor het gevaar is geweken. Het lijkt stilaan aftellen naar het einde van de match.

79' tweede helft, minuut 79. Nog iets meer dan 10 minuten. Juventus lijkt de laatste minuten iets meer in de wedstrijd te zitten, maar bij Inter staat het uiteraard erg goed achterin. . Nog iets meer dan 10 minuten. Juventus lijkt de laatste minuten iets meer in de wedstrijd te zitten, maar bij Inter staat het uiteraard erg goed achterin.

77' tweede helft, minuut 77. Vervanging bij Internazionale, Roberto Gagliardini erin, Arturo Vidal eruit wissel Arturo Vidal Roberto Gagliardini

73' tweede helft, minuut 73. Barella . De Italiaanse Nicolò Barella (bouwjaar 1997) verdient meer dan een eervolle vermelding vandaag. Hij duikt telkens perfect op tussen de linies en zorgt zo voor veel gevaar. . Barella De Italiaanse Nicolò Barella (bouwjaar 1997) verdient meer dan een eervolle vermelding vandaag. Hij duikt telkens perfect op tussen de linies en zorgt zo voor veel gevaar.

72' tweede helft, minuut 72. Vervanging bij Internazionale, Matteo Darmian erin, Ashley Young eruit wissel Ashley Young Matteo Darmian

71' tweede helft, minuut 71. Lautaro Martinez naast. Afwachten op een nieuwe snelle uitbraak, meer hoeven we voorlopig niet meer te doen als toeschouwer. Lautaro Martinez stormt nog eens richting doel en trapt naast. Lukaku was goed mee gekomen en was misschien een betere optie geweest. . Lautaro Martinez naast Afwachten op een nieuwe snelle uitbraak, meer hoeven we voorlopig niet meer te doen als toeschouwer. Lautaro Martinez stormt nog eens richting doel en trapt naast. Lukaku was goed mee gekomen en was misschien een betere optie geweest.

67' Gele kaart voor Nicolò Barella van Internazionale tijdens tweede helft, minuut 67 Nicolò Barella Internazionale

66' tweede helft, minuut 66. Brozovic besluit om nog eens uit te halen, maar zijn krulbal gaat naast. Inter blijft zeer verzekerd en goed uitvoetballen. Juventus wordt vanavond simpelweg afgetroefd. . Brozovic besluit om nog eens uit te halen, maar zijn krulbal gaat naast. Inter blijft zeer verzekerd en goed uitvoetballen. Juventus wordt vanavond simpelweg afgetroefd.

63' tweede helft, minuut 63.

62' Gele kaart voor Álvaro Morata van Juventus tijdens tweede helft, minuut 62 Álvaro Morata Juventus

60' Gele kaart voor Ashley Young van Internazionale tijdens tweede helft, minuut 60 Ashley Young Internazionale

59' tweede helft, minuut 59. Nog eens Lukaku . Lukaku draait zich zeer knap vrij en trapt vanop afstand. Zonder veel gevaar. . Nog eens Lukaku Lukaku draait zich zeer knap vrij en trapt vanop afstand. Zonder veel gevaar.

58' tweede helft, minuut 58. Vervanging bij Juventus, Dejan Kulusevski erin, Aaron Ramsey eruit wissel Aaron Ramsey Dejan Kulusevski

58' tweede helft, minuut 58. Vervanging bij Juventus, Federico Bernardeschi erin, Gianluca Frabotta eruit wissel Gianluca Frabotta Federico Bernardeschi

58' tweede helft, minuut 58. Vervanging bij Juventus, Weston McKennie erin, Adrien Rabiot eruit wissel Adrien Rabiot Weston McKennie

57' tweede helft, minuut 57. Vidal kan nog eens uithalen, maar de bal wordt geblokt. Uit de herhaling van de goal blijkt ondertussen dat het een zeer duidelijke dekkingsfout was achterin bij Juventus. Een lange bal en verdediging ligt helemaal open, dat mag niet op dit niveau. . Vidal kan nog eens uithalen, maar de bal wordt geblokt. Uit de herhaling van de goal blijkt ondertussen dat het een zeer duidelijke dekkingsfout was achterin bij Juventus. Een lange bal en verdediging ligt helemaal open, dat mag niet op dit niveau.

52' tweede helft, minuut 52. Daar is de 2-0! Een gemeten lange bal en plots mag Barella moederziel alleen op Szczesny afgaan. De Italiaan blijft rustig en trapt snoeihard tegen het net. De wedstrijd lijkt zo gespeeld. . Daar is de 2-0! Een gemeten lange bal en plots mag Barella moederziel alleen op Szczesny afgaan. De Italiaan blijft rustig en trapt snoeihard tegen het net. De wedstrijd lijkt zo gespeeld.

52' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 52 door Nicolò Barella van Internazionale. 2, 0. goal Internazionale Juventus einde 2 0

50' tweede helft, minuut 50. Ronaldo niet alert. Danilo pakt uit met een perfecte voorzet, maar Ronaldo had de bal duidelijk niet op die manier verwacht. De Portugees vergeet zo op doel te besluiten. . Ronaldo niet alert Danilo pakt uit met een perfecte voorzet, maar Ronaldo had de bal duidelijk niet op die manier verwacht. De Portugees vergeet zo op doel te besluiten.

Arturo Vidal zorgde eerder op de avond voor de voorlopig enige goal van de avond. In het verleden was Vidal jarenlang actief bij Juventus. Dat is de Chileen duidelijk niet vergeten, zoals blijkt uit deze beelden van vlak voor de wedstrijd. Een innige knuffel met Chiellini en een kus op het logo van de club uit Turijn. Dat zullen de fans van Inter allicht niet graag zien gebeuren.

46' tweede helft, minuut 46. We voetballen opnieuw in Milaan. Wat kan Juventus in de tweede helft? . We voetballen opnieuw in Milaan. Wat kan Juventus in de tweede helft?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

45' eerste helft, minuut 45. Rustverslag . Juventus begon vrij goed en scoorde, maar het doelpunt van Ronaldo werd terecht afgekeurd voor buitenspel. Op het kwartier kopte Vidal zijn ploeg dan op voorsprong. Daarna had Juve de bal, maar Inter de controle. Lukaku was alomtegenwoordig en wordt betrokken in alle aanvallen. Een tweede goal zat er (nog?) niet in. . Rustverslag Juventus begon vrij goed en scoorde, maar het doelpunt van Ronaldo werd terecht afgekeurd voor buitenspel. Op het kwartier kopte Vidal zijn ploeg dan op voorsprong. Daarna had Juve de bal, maar Inter de controle. Lukaku was alomtegenwoordig en wordt betrokken in alle aanvallen. Een tweede goal zat er (nog?) niet in.



43' eerste helft, minuut 43. Vidal hoog over. Een bal wordt vanop rechts achteruit gelegd en Vidal kan trappen, maar zijn schot gaat wel heel erg ver over. De Chileen is zichtbaar boos op zichzelf, want hier zat meer in. . Vidal hoog over Een bal wordt vanop rechts achteruit gelegd en Vidal kan trappen, maar zijn schot gaat wel heel erg ver over. De Chileen is zichtbaar boos op zichzelf, want hier zat meer in.

39' eerste helft, minuut 39. Lukaku duikt weer op in de zestien. Szczesny kan net voor hem de bal weg boksen en zo is het gevaar opnieuw geweken. 'Big Rom' blijft even liggen na het duel met de Poolse doelman, maar lijkt verder te kunnen. . Lukaku duikt weer op in de zestien. Szczesny kan net voor hem de bal weg boksen en zo is het gevaar opnieuw geweken. 'Big Rom' blijft even liggen na het duel met de Poolse doelman, maar lijkt verder te kunnen.

38' eerste helft, minuut 38. Lukaku op Szczesny. Een nieuwe snelle uitbraak van Inter. Barella kan ver komen en legt goed achteruit op Lukaku, maar die kraakt zijn schot en vindt zo Szczesny op zijn weg. Een goede kans voor de Rode Duivel, al was de voorzet een vervelend botsende bal. . Lukaku op Szczesny Een nieuwe snelle uitbraak van Inter. Barella kan ver komen en legt goed achteruit op Lukaku, maar die kraakt zijn schot en vindt zo Szczesny op zijn weg. Een goede kans voor de Rode Duivel, al was de voorzet een vervelend botsende bal.

36' Gele kaart voor Leonardo Bonucci van Juventus tijdens eerste helft, minuut 36 Leonardo Bonucci Juventus

34' eerste helft, minuut 34. Ronaldo. Een nieuw afstandschot van Ronaldo. Handanovic kan vrij makkelijk plukken. Het feit dat 'CR7' zo vaak vanop afstand probeert, toont dat het aanvalsspel van de bezoekers niet echt goed is. . Ronaldo Een nieuw afstandschot van Ronaldo. Handanovic kan vrij makkelijk plukken. Het feit dat 'CR7' zo vaak vanop afstand probeert, toont dat het aanvalsspel van de bezoekers niet echt goed is.

33' eerste helft, minuut 33. Ronaldo haalt uit van erg ver. Zijn poging gaat ver over. De Portugees maakt een wat gefrustreerde indruk. . Ronaldo haalt uit van erg ver. Zijn poging gaat ver over. De Portugees maakt een wat gefrustreerde indruk.

31' eerste helft, minuut 31. Martinez naast . Lukaku werkt zich met de nodige moeite voorbij de verdedigers en bedient uiteindelijk Martinez, die net uitglijdt en zo niet perfect kan besluiten. De 2-0 komt er zo dus niet. . Martinez naast Lukaku werkt zich met de nodige moeite voorbij de verdedigers en bedient uiteindelijk Martinez, die net uitglijdt en zo niet perfect kan besluiten. De 2-0 komt er zo dus niet.

24' eerste helft, minuut 24. Martinez laat de de 2-0 liggen! Lukaku kan in zijn kenmerkende stijl richting doel stormen en trapt op gevoel, maar de doelman redt knap. In de rebound moet Martinez eigenlijk altijd scoren, maar hij trapt overhaast over. . Martinez laat de de 2-0 liggen! Lukaku kan in zijn kenmerkende stijl richting doel stormen en trapt op gevoel, maar de doelman redt knap. In de rebound moet Martinez eigenlijk altijd scoren, maar hij trapt overhaast over.

21' eerste helft, minuut 21. Halverwege eerste helft. Het eerste kwart van de partij zit erop. Inter wint voorlopig zowel op het scorebord als wat het spelbeeld betreft. Kunnen de mannen van Pirlo het spelbeeld omkeren? . Halverwege eerste helft Het eerste kwart van de partij zit erop. Inter wint voorlopig zowel op het scorebord als wat het spelbeeld betreft. Kunnen de mannen van Pirlo het spelbeeld omkeren?

16' eerste helft, minuut 16.

16' eerste helft, minuut 16. Brozovic haalt van ver uit, maar de doelman pareert vrij makkelijk. Inter behoudt voorlopig makkelijk de controle na de vroege voorsprong. . Brozovic haalt van ver uit, maar de doelman pareert vrij makkelijk. Inter behoudt voorlopig makkelijk de controle na de vroege voorsprong.

15' eerste helft, minuut 15. Weer bijna Vidal. Daar is Inter opnieuw. Hakimi stuurt een lage voorzet richting het centrum. Vidal kan trappen, maar komt niet helemaal uit met zijn passen en trapt over. Hier zat meer in. . Weer bijna Vidal Daar is Inter opnieuw. Hakimi stuurt een lage voorzet richting het centrum. Vidal kan trappen, maar komt niet helemaal uit met zijn passen en trapt over. Hier zat meer in.

14' eerste helft, minuut 14. Daar is de 1-0! De eerste kans voor Inter is meteen prijs. Een strakke voorzet wordt loepzuiver binnengekopt door een meegekomen Vidal. Droomstart voor Lukaku en de zijnen! . Daar is de 1-0! De eerste kans voor Inter is meteen prijs. Een strakke voorzet wordt loepzuiver binnengekopt door een meegekomen Vidal. Droomstart voor Lukaku en de zijnen!

12' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 12 door Arturo Vidal van Internazionale. 1, 0. goal Internazionale Juventus einde 1 0

10' eerste helft, minuut 10. Ronaldo scoort, maar het feestje gaat niet door! Rabiot haalt uit en in de rebound kan Ronaldo uiteindelijk scoren. Chiesa, die de assist gaf na de poging van de Franse middenvelder, stond op het moment van het schot echter buitenspel. Daardoor gaat het doelpunt niet door. Goede beslissing van de scheidsrechter. . Ronaldo scoort, maar het feestje gaat niet door! Rabiot haalt uit en in de rebound kan Ronaldo uiteindelijk scoren. Chiesa, die de assist gaf na de poging van de Franse middenvelder, stond op het moment van het schot echter buitenspel. Daardoor gaat het doelpunt niet door. Goede beslissing van de scheidsrechter.

7' eerste helft, minuut 7. Een alerte reactie van Brozovic stuurt Lukaku op weg naar doel, maar de grensrechter oordeelt dat de bal eerst is buiten geweest. Discutabel, zo blijkt uit de herhaling. . Een alerte reactie van Brozovic stuurt Lukaku op weg naar doel, maar de grensrechter oordeelt dat de bal eerst is buiten geweest. Discutabel, zo blijkt uit de herhaling.

5' eerste helft, minuut 5. Morata kiest goed positie tussen de linies en probeert Ronaldo te bedienen, maar de bal wordt voortijdig weggewerkt. De eerste 5 minuten liggen zo achter ons. . Morata kiest goed positie tussen de linies en probeert Ronaldo te bedienen, maar de bal wordt voortijdig weggewerkt. De eerste 5 minuten liggen zo achter ons.

5' eerste helft, minuut 5. Traditie boven alles . De Nederlander De Ligt is besmet met covid. Daardoor pakt Juve vanavond uit met het "oerklassieke" duo achterin Chiellini- Bonucci (samen net geen 70 jaar). Benieuwd of de twee superervaren verdedigers Lukaku vandaag de baas zullen kunnen. . Traditie boven alles De Nederlander De Ligt is besmet met covid. Daardoor pakt Juve vanavond uit met het "oerklassieke" duo achterin Chiellini- Bonucci (samen net geen 70 jaar). Benieuwd of de twee superervaren verdedigers Lukaku vandaag de baas zullen kunnen.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:42 vooraf, 20 uur 42. Buiten het stadion is al enkele minuten zeer luid vuurwerk te horen, maar dat belet de spelers niet om eraan te beginnen. De bal rolt zo in Milaan. . Buiten het stadion is al enkele minuten zeer luid vuurwerk te horen, maar dat belet de spelers niet om eraan te beginnen. De bal rolt zo in Milaan.

20:40 vooraf, 20 uur 40. Spannende titelstrijd. Door de zeer overtuigende zege van Napoli eerder dit weekend kan Juventus zich eigenlijk geen misstap veroorloven wil het nog blijven meedraaien aan de top. De kloof met leider Milan bedraagt voorlopig 7 punten. Inter staat op 3 punten van de leider en kan zo vandaag een zeer rake klap uitdelen met het oog op de Italiaanse titelrace. . Spannende titelstrijd Door de zeer overtuigende zege van Napoli eerder dit weekend kan Juventus zich eigenlijk geen misstap veroorloven wil het nog blijven meedraaien aan de top. De kloof met leider Milan bedraagt voorlopig 7 punten. Inter staat op 3 punten van de leider en kan zo vandaag een zeer rake klap uitdelen met het oog op de Italiaanse titelrace.

20:37 vooraf, 20 uur 37. Lukaku tegen Cristiano. Inter tegen Juventus, dat is natuurlijk de strijd tussen Lukaku en Ronaldo. De Italiaanse sportkrant La Gazetta dello Sport pakte dit weekend uit met een foto van beide spitsen afgebeeld als superhelden. Lukaku kreeg zo voor de gelegenheid een groen kleurtje en mag zich zo (tijdelijk?) de hulk noemen. CR7 kreeg de outfit van superman aangemeten. Welke superheld trekt aan het langste eind? . Lukaku tegen Cristiano Inter tegen Juventus, dat is natuurlijk de strijd tussen Lukaku en Ronaldo. De Italiaanse sportkrant La Gazetta dello Sport pakte dit weekend uit met een foto van beide spitsen afgebeeld als superhelden. Lukaku kreeg zo voor de gelegenheid een groen kleurtje en mag zich zo (tijdelijk?) de hulk noemen. CR7 kreeg de outfit van superman aangemeten. Welke superheld trekt aan het langste eind?

20:20 vooraf, 20 uur 20. Opstellingen: geen Dybala, wel Morata. Ook vanavond rekent Inter uiteraard op Lukaku voor goals. De Rode Duivel krijgt min of meer de verwachte namen achter zich. Behalve Young, die de plaats inneemt van Darmian, stuurt Conte dezelfde elf de wei in als tijdens de topper tegen AS Roma vorige week. Bij Juventus zien we - in vergelijking met de confrontatie van vorige week - behoorlijk wat wijzigingen. Zo verdwijnen MacKennie, Arthur en Demiral naar de bank. Dybala is geblesseerd en staat daarom niet op het wedstrijdblad. In hun plaats komen ouwe getrouwe Chiellini, Rabiot, Ramsey en Morata. Pirlo kiest zo voor de klassieke 4-4-2. . Opstellingen: geen Dybala, wel Morata Ook vanavond rekent Inter uiteraard op Lukaku voor goals. De Rode Duivel krijgt min of meer de verwachte namen achter zich. Behalve Young, die de plaats inneemt van Darmian, stuurt Conte dezelfde elf de wei in als tijdens de topper tegen AS Roma vorige week. Bij Juventus zien we - in vergelijking met de confrontatie van vorige week - behoorlijk wat wijzigingen. Zo verdwijnen MacKennie, Arthur en Demiral naar de bank. Dybala is geblesseerd en staat daarom niet op het wedstrijdblad. In hun plaats komen ouwe getrouwe Chiellini, Rabiot, Ramsey en Morata. Pirlo kiest zo voor de klassieke 4-4-2.

19:51 - Vooraf Vooraf, 19 uur 51

Opstelling Internazionale. Samir Handanovic, Milan Škriniar, Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni, Achraf Hakimi, Nicolò Barella, Marcelo Brozovic, Arturo Vidal, Ashley Young, Romelu Lukaku, Lautaro Martínez Opstelling Internazionale Samir Handanovic, Milan Škriniar, Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni, Achraf Hakimi, Nicolò Barella, Marcelo Brozovic, Arturo Vidal, Ashley Young, Romelu Lukaku, Lautaro Martínez

Opstelling Juventus. Wojciech Szczesny, Danilo, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Gianluca Frabotta, Federico Chiesa, Adrien Rabiot, Rodrigo Bentancur, Aaron Ramsey, Álvaro Morata, Cristiano Ronaldo Opstelling Juventus Wojciech Szczesny, Danilo, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Gianluca Frabotta, Federico Chiesa, Adrien Rabiot, Rodrigo Bentancur, Aaron Ramsey, Álvaro Morata, Cristiano Ronaldo