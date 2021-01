VIDEO: Ibrahimovic brult, twee keer geel voor Saelemaekers in enkele minuten

Opdracht volbracht voor AC Milan in de Serie A: het heeft de koppositie weer alleen in handen na een 0-2-overwinning bij Cagliari. Zlatan Ibrahimovic nam beide doelpunten voor zijn rekening. Alexis Saelemaekers was de pineut: na nog geen 10 minuten zat zijn invalbeurt er al op na twee gele kaarten.