Leider Milan knoopt meteen weer aan met zege mét record uit jaren 50

Voor de 16e keer in de competitie dit seizoen (en het speelde nog maar 17 duels) maakte Milan minstens 2 doelpunten. Alleen het grote Inter van begin jaren 50 deed even goed in de eerste seizoenshelft in 1949-1950 en 1950-51.

Leao na 25 minuten en Kessié 10 minuten later vanaf de stip zorgden ervoor. Ibrahimovic viel 5 minuten voor het einde in. De Zweed kampte eerst met een dijbeenblessure en daar kwam op training nog een kuitblessure bij.

Geen Alexis Saelemaekers bij Milan, onze landgenoot moest nog geblesseerd toekijken. Eind vorige maand liep hij een letsel op aan zijn linkerdij.

In de stand staat AC Milan aan kop met 40 punten. Eerste achtervolger Inter volgt met 36 punten, maar telt een wedstrijd minder.