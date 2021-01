Juventus dient leider Milan 1e nederlaag van het seizoen toe

Juventus kreeg in Milaan de kans om te knabbelen aan de tienpuntenkloof op de leider.

Vooral Federico Chiesa had honger. Na een kwartier zag hij zijn pegel uit elkaar spatten op de paal. Enkele minuten later was het toch bingo. Dybala had de bal enig mooi achter zijn steunbeen diep gestoken. Chiesa werkte overhoeks binnen.

Net voor de rust diende Milan Juventus van antwoord: Calabria borstelde het leer netjes in de rechterwinkelhaak.

De onvermijdelijke Chiesa vond op het uur opnieuw de weg naar doel. Invaller McKennie legde de wedstrijd in een definitieve plooi.

En zo krijgt Juventus de top 2 weer in het vizier, want ook Inter ging vanavond onderuit (tegen Sampdoria).