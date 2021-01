Zelfs met zijn tienen houdt Milan zijn leidersplaats in Serie A vast

Door de ruime 6-2-zege van stadsgenoot Inter wist Milan dat enkel een zege bij Benevento zou volstaan om op kop te blijven. Zonder de geblesseerden Zlatan Ibrahimovic en Alexis Saelemakers stond Milan al na 15 minuten op voorsprong. Kessié benutte een strafschop: 0-1.

Maar de taak van Milan werd plots zwaar toen Sandro Tonali van het veld werd gestuurd na een tussenkomst van de VAR. Milan moest nog een uur voort met een mannetje minder.

Benevento rook zijn kans en Milan moest rekenen op de reddingen van Donnarumma. Die hield de 0 op het bord en zag net na de rust Rafael Leão de voorsprong verdubbelen: Leão pakte uit met een heerlijke lob: 0-2.

Milan had daarna nog geluk dat Benevento een strafschop miste, maar zag zelf twee keer get doelhout in de weg staan van de 0-3. Met de 3 punten ontvangt Milan woensdag kampioen Juventus als ongeslagen leider.