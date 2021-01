Na bijna 2 jaar kan er nog eens een Italiaan scoren voor Atalanta

Matteo Pessina heeft voor een Italiaans randje gezorgd aan de overtuigende zege van Atalanta tegen Sassuolo. Het was al van 20 januari 2019 geleden dat er nog eens een Italiaan met een Atalanta-shirt aan kon scoren in de Serie A. Dankzij de zege springt Atalanta over Juventus naar plaats 6.