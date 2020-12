Inter heeft 11e goal van Romelu Lukaku nodig om Spezia opzij te zetten

Promovendus Spezia was niet naar Milaan gereisd om de rode loper uit te rollen voor Lukaku en co en dus moest Inter hard werken om de defensie van de bezoekers te ontmantelen.

Pas in de tweede helft lukte dat. Hakimi schatte de pass van Martinez naar waarde en verschalkte de doelman van Spezia voor de 1-0. In minuut 71 leek de match gespeeld toen de bal op de stip ging voor hands.

Lukaku verzilverde net als afgelopen woensdag tegen Napoli de strafschop, goed voor zijn 11e goal dit seizoen in de Serie A. Dat is er eentje minder dan Cristiano Ronaldo en eentje meer dan Zlatan Ibrahimovic. De 2-1 van Piccoli in de extra tijd was er enkel voor de statistieken.