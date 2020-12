Lukaku beslist Italiaanse topper met penaltygoal, Mertens valt geblesseerd uit

Draak van een match, blessure Mertens

Draak van een match 2.0, penaltygoal Lukaku

Hopen op beterschap na de rust, want we konden wel wat peper en zout gebruiken. Maar het was slappe koffie tijdens de rust. Inter bleef in zijn schulp kruipen en moest rekenen op een sterke Handanovic, die een subliem hakje van Insigne al even knap uit zijn kooi hield.

Het zeldzame moment dat Inter eens in de zestien van de tegenstander kon raken, was het meteen prijs. Darmian struikelde over de armen van Ospina: strafschop. Voor Lukaku, die nooit in de wedstrijd zat, was dat uiteraard een koud kunstje: 1-0.

Inter op voorsprong, Napels met een man minder, want nadat de scheidsrechter strafschop had gefloten, kon Insigne zijn kalmte niet bewaren en vloog hij zonder pardon richting de kleedkamers.

Ondanks de man minder waren het toch de bezoekers die het spel maakten. Maar op zoek naar de gelijkmaker vonden Politano, Petagna en Di Lorenzo opnieuw Handanovic in hun weg. In het ultieme slot trof Petagna ook nog de paal.

Winst dus voor Inter, dat op één puntje komt van leider AC Milan, dat vandaag niet verder raakte dan een 2-2-gelijkspel tegen degradatiekandidaat Genoa.Napoli is vierde met 23 punten.