LIVE: Zware(?) blessure voor Mertens in topper tussen Inter en Napoli

Dries Mertens wordt naast het veld richting de kleedkamers gedragen. Zijn vervanger is Petagna. Hoe ernstig de blessure is, valt nog af te wachten.

eerste helft, minuut 17. Wissel Mertens. Dries Mertens wordt naast het veld richting de kleedkamers gedragen. Zijn vervanger is Petagna. Hoe ernstig de blessure is, valt nog af te wachten. .

19:59

vooraf, 19 uur 59. Lukaku vs. Mertens. Bij Inter rekenen ze vooraan ongetwijfeld op Romelu Lukaku. De Rode Duivel is dit seizoen in topvorm en scoorde al 9 doelpunten in de Italiaanse competitie. Aan de overkant komt hij Dries Mertens tegen, die met 6 assists de rangschikking aanvoert in de Serie A. .