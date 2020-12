Het doelkader is mild voor Lazio, Immobile en Milinkovic-Savic zijn klaar voor Club Brugge

Of Lazio met zijn gedachten al bij de match tegen Club Brugge zat, is niet duidelijk, maar de Italianen ontsnapten in de 3e minuut aan een achterstand.

De vingertoppen van doelman Reina tikten een schot van Estevez nog net tegen de lat.

Spezia zette Lazio vast, maar de bezoekers sloegen toe met een klassieke counter. Milinkovic-Savic recupereerde en stuurde Immobile weg: de 0-1 verdween tussen de benen van doelman Provedel in het mandje.

Ook de gelijkmaker van Bastoni bleef halfweg het eerste bedrijf aan het doelhout kleven en kort daarna sloeg Lazio nog eens toe.

Immobile mopperde dat een overtreding net buiten de zestien geen strafschop en rode kaart had opgeleverd, maar de spits glimlachte toen Milinkovic-Savic de daaropvolgende vrijschop heerlijk in doel draaide.

In de tweede helft kreeg Spezia pas na ruim een uur wat het verdiende met de 1-2 van Nzola.

Lazio speelde met vuur, maar in de extra tijd was Pereira de verlosser. Zo leek het toch, tot de VAR een streep door de 1-3 trok. Geen ramp voor Lazio, want Spezia kreeg geen tijd en kans meer voor de 2-2.