Lukaku blijft maar scoren: hij zet Inter op weg naar de zege tegen Bologna

Onvermijdelijke Lukaku zet Inter op weg

De koude temperatuur en lichte regenval in Milaan zorgden niet meteen voor ideale voetbalomstandigheden, beide teams hadden dan ook even tijd nodig om warm te draaien. Een eerste prikje van Gagliardini leverde nog niets op voor de thuisploeg, maar op het kwartier was het wel raak via de onvermijdelijke Lukaku.

Inter, met een Romelu Lukaku in bloedvorm, mocht middenmoter Bologna ontvangen op speeldag 10 in de Serie A. Bologna - waar een mysterieuze mol al een tijdje onrust stookt - kon met een zege richting subtop springen, Inter kreeg de kans om de druk op leider Milan hoog te houden.

Hakimi trekt Milanezen over de streep

Een ontspannen Inter kon na de rust op zoek naar een derde treffer, maar die liet even op zich wachten. Eerst liet Sanchez, op aangeven van Lukaku, nog een reuzenkans liggen voor de 3-0 en wat later was het Lukaku zelf die te veel tijd nodig had bij een opgelegde kans.



In minuut 67 bracht Bologna-invaller Vignato even terug spanning in de wedstrijd met de aansluitingstreffer, maar enkele minuten later drukte uitblinker Hakimi de Bolognese hoop al terug de kop in: 3-1 en einde verhaal.



Door de zege springt Inter opnieuw over Juventus naar plek 2 in de stand. Bovendien kunnen Lukaku & co met vertrouwen naar de cruciale Champions League-wedstrijd van woensdag tegen Sjachtar uitkijken. Bologna blijft halverwege de rangschikking kamperen op plek 10.