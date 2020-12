LIVE: Onvermijdelijke Lukaku heeft maar kwartiertje nodig om te scoren

21:36 rust, 21 uur 36. Inter comfortabel de rust in. Na een matige eerste helft gaat Inter met een 2-0-voorsprong rusten. Lukaku opende de score en liet daarna een tweede treffer liggen. Die tweede treffer kwam er vlak voor de rust toch nog via Hakimi. . Inter comfortabel de rust in Na een matige eerste helft gaat Inter met een 2-0-voorsprong rusten. Lukaku opende de score en liet daarna een tweede treffer liggen. Die tweede treffer kwam er vlak voor de rust toch nog via Hakimi.

45+1' eerste helft eerste helft, minuut 46 match afgelopen

45' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 45 door Achraf Hakimi van Internazionale. 2, 0. goal Internazionale Bologna rust 2 0

45' eerste helft, minuut 45. Hakimi zet Inter op rozen. Vlak voor de rust slaat de thuisploeg nog een tweede keer toe. Brozovic lift de bal heerlijk over de verdediging van Bologna, Hakimi loopt perfect en werkt feilloos af. Knap doelpunt, Inter zit in een zetel. . Hakimi zet Inter op rozen Vlak voor de rust slaat de thuisploeg nog een tweede keer toe. Brozovic lift de bal heerlijk over de verdediging van Bologna, Hakimi loopt perfect en werkt feilloos af. Knap doelpunt, Inter zit in een zetel.

40' eerste helft, minuut 40. Een van de lichtpuntjes bij Bologna is de 18-jarige Aaron Hickey. De linksback rukt goed mee op en pakt uit met een soort voorzetschot, maar het levert niets op voor de bezoekers. . Een van de lichtpuntjes bij Bologna is de 18-jarige Aaron Hickey. De linksback rukt goed mee op en pakt uit met een soort voorzetschot, maar het levert niets op voor de bezoekers.

36' eerste helft, minuut 36. Bologna heeft na een dikke 35 minuten nog helemaal niets noemenswaardigs op de mat gebracht. Zou de mol nu ook op het veld de ploeg van Mihajlovic saboteren? . Bologna heeft na een dikke 35 minuten nog helemaal niets noemenswaardigs op de mat gebracht. Zou de mol nu ook op het veld de ploeg van Mihajlovic saboteren?

34' eerste helft, minuut 34. Lukaku mist de 2-0. Inter kan counteren na een rampzalige terugspeelbal van Bologna. Sanchez stuurt spitsbroeder Lukaku diep, maar doet dat niet feilloos. Lukaku moet wat uitwijken en trapt op de goed uitgekomen Skorupski. Dit had de 2-0 moeten zijn. . Lukaku mist de 2-0 Inter kan counteren na een rampzalige terugspeelbal van Bologna. Sanchez stuurt spitsbroeder Lukaku diep, maar doet dat niet feilloos. Lukaku moet wat uitwijken en trapt op de goed uitgekomen Skorupski. Dit had de 2-0 moeten zijn.

27' eerste helft, minuut 27. Ondertussen zien we vooral veel middenveldspel in deze wedstrijd. Bologna slaagt er niet echt in om in de buurt van Handanovic te komen, maar ook Inter heeft sinds de goal van "Big Rom" niet echt meer iets laten zien. . Ondertussen zien we vooral veel middenveldspel in deze wedstrijd. Bologna slaagt er niet echt in om in de buurt van Handanovic te komen, maar ook Inter heeft sinds de goal van "Big Rom" niet echt meer iets laten zien.



22' eerste helft, minuut 22. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1335316746329321474

20' eerste helft, minuut 20. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1335314841351950342

17' eerste helft, minuut 17.

16' eerste helft, minuut 16. Wie anders dan Lukaku? Vijftien minuten. Zoveel tijd had Lukaku nodig om opnieuw toe te slaan. Hij vangt een afvallende bal op en plaatst (via een Bolognees hoofd) de bal hoog in doel. Zijn 8e doelpunt van het seizoen. . Wie anders dan Lukaku? Vijftien minuten. Zoveel tijd had Lukaku nodig om opnieuw toe te slaan. Hij vangt een afvallende bal op en plaatst (via een Bolognees hoofd) de bal hoog in doel. Zijn 8e doelpunt van het seizoen.

16' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 16 door Romelu Lukaku van Internazionale. 1, 0. goal Internazionale Bologna rust 1 0

16' eerste helft, minuut 16.

13' eerste helft, minuut 13. Oude bekende Tomiyasu. Bij Bologna herkennen we Tomiyasu in de basis. De Japanner kwam in 2018 over van zijn vaderland naar Sint-Truiden. Daar vertrok hij een jaar later voor 9 miljoen euro. . Oude bekende Tomiyasu Bij Bologna herkennen we Tomiyasu in de basis. De Japanner kwam in 2018 over van zijn vaderland naar Sint-Truiden. Daar vertrok hij een jaar later voor 9 miljoen euro.

11' eerste helft, minuut 11. Daar is Inter een eerste keer. Hakimi kan voorzetten, maar passt de bal achter Lukaku. Gagliardini kan het leer wel nog oppikken, maar frommelt de bal via een Bolognees been in hoekschop. . Daar is Inter een eerste keer. Hakimi kan voorzetten, maar passt de bal achter Lukaku. Gagliardini kan het leer wel nog oppikken, maar frommelt de bal via een Bolognees been in hoekschop.

5' eerste helft, minuut 5. Het regent in Milaan. Met een gevoelstemperatuur van slechts 3° is dat niet bepaald lekker voetbalweer. . Het regent in Milaan. Met een gevoelstemperatuur van slechts 3° is dat niet bepaald lekker voetbalweer.

1' eerste helft, minuut 1. De bal rolt! . De bal rolt!



1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:44 vooraf, 20 uur 44. De spelers staan klaar. Dikt Lukaku zijn doelpuntentotaal nog wat aan vandaag? . De spelers staan klaar. Dikt Lukaku zijn doelpuntentotaal nog wat aan vandaag?

20:04 Romelu Lukaku was deze week goed bij schot in de Champions League. Zijn spitsbroeder Lautaro begint op de bank. vooraf, 20 uur 04. Romelu Lukaku was deze week goed bij schot in de Champions League. Zijn spitsbroeder Lautaro begint op de bank. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1335293447205498882

20:04 - Vooraf Vooraf, 20 uur 04

Opstelling Internazionale. Samir Handanovic, Milan Škriniar, Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni, Achraf Hakimi, Arturo Vidal, Marcelo Brozovic, Roberto Gagliardini, Ivan Perišic, Romelu Lukaku, Alexis Sánchez Opstelling Internazionale Alexis Sánchez, Romelu Lukaku, Ivan Perišic, Roberto Gagliardini, Marcelo Brozovic, Arturo Vidal, Achraf Hakimi, Alessandro Bastoni, Stefan de Vrij, Milan Škriniar, Samir Handanovic

Opstelling Bologna. Lukasz Skorupski, Lorenzo De Silvestri, Danilo, Gary Medel, Takehiro Tomiyasu, Aaron Hickey, Jerdy Schouten, Roberto Soriano, Mattias Svanberg, Musa Barrow, Rodrigo Palacio Opstelling Bologna Rodrigo Palacio, Musa Barrow, Mattias Svanberg, Roberto Soriano, Jerdy Schouten, Aaron Hickey, Takehiro Tomiyasu, Gary Medel, Danilo, Lorenzo De Silvestri, Lukasz Skorupski