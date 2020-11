Zo eer je Maradona: Insigne en Mertens scoren in Argentijns shirt in ruime zege tegen Roma

Dat het een emotioneel beladen wedstrijd werd na de dood van Maradona op woensdag, stond vooraf al vast. Napoli speelde in Argentijnse shirt om hun legende te eren, de minuut stilte voor de match was indrukwekkend.

Napoli was gebrand op een puike prestatie als eerbetoon en Roma was een gewillig slachtoffer. Insigne zette Napoli op weg met een heerlijke goal uit een vrije trap. Hij vierde ingetogen aan de zijlijn met een shirt van Maradona.

Na de rust ging Napoli door: Fabian Ruiz, Dries Mertens en Matteo Politano maakten het verdict zwaar voor Roma. Maradona, die 7 succesvolle seizoen beleefde bij Napoli, zou genoten hebben van de zege.

Voor Roma komt er een einde aan een opmerkelijk reeks, want het had op het veld nog geen nederlaag geleden in de Serie A dit seizoen. Het enige verlies kwam er op de openingsspeeldag, omdat Roma een niet-speelgerechtige speler had opgesteld.