Cristiano Ronaldo wijst Juventus de weg met 2 goals voor de koffie

Cristiano Ronaldo vindt vlot de weg naar de goal in de Serie A. Hij scoorde vandaag al voor de 5e match op een rij. Zijn eerste goal tegen Cagliari was een pareltje. Hij kreeg de bal van Morata, sneed de zestien in en draaide het leer tussen drie verdedigers binnen.

En 5 minuten later was het opnieuw raak en ook dat doelpunt mocht er best zijn. Hij knalde onhoudbaar binnen en bezorgde Juventus zo eigenhandig een dubbele voorsprong.

Even leek Cagliari weer aan te kunnen pikken, maar de goal van Klavan werd afgekeurd na buitenspel in de opbouw. De 2-0 bleef zo op het scorebord staan. Juventus heeft nog altijd niet verloren in de competitie dit seizoen maar heeft wel nog een achterstand van 1 punt op leider AC Milan.