Victor Osimhen bezorgt Napoli de zege bij Bologna (video)

Napoli-coach Gennaro Gattuso had zijn troepen de levieten gelezen na de nederlaag tegen Sassuolo en de nipte zege tegen Rijeka in de Europa League. En Napoli was op de afspraak in Bologna.

Napoli domineerde vanaf het eerste fluitsignaal en werd na 23 minuten beloond. Lozano ontsnapte op de rechterflank en schilderde een voorzet op het hoofd van Victor Osimhen. De ex-spits van Charleroi kopte krachtig de 0-1 in doel, zijn tweede goal in het shirt van Napoli.

Een goal van een andere ex-speler uit de Jupiler Pro League, Kalidou Koulibaly (ex-Genk), werd afgekeurd door de VAR. De zege van Napoli kwam nog één keer in gevaar, maar Ospina redde het schot van Orsolini en de rebound van Palacio werd gekeerd op de lijn.

Net daarvoor was Dries Mertens al naar de kant gehaald. Afwachten of hij in tegenstelling tot de vorige interlandperiode nu wel kan afreizen naar België.