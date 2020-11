Romelu Lukaku valt in, maar Inter raapt slechts punt bij Atalanta

Atalanta moest in de beginfase nog wat bekomen van de pandoering in de Champions League door Liverpool (5-0), maar Inter kon daar niet van profiteren.

Net voor het uur lukte het dan toch voor Inter: Lautaro Martinez kopte de voorzet van Ashley Young in doel voor de 0-1. Een kwartier voor tijd werd Lautaro afgelost door Romelu Lukaku.

Onze landgenoot had enkele matchen gemist door een blessure, maar zijn invalbeurt zal goed nieuws zijn voor bondscoach Roberto Martinez. Voor Inter werd het toch nog een domper, want enkele minuten na de invalbeurt van Lukaku maakte Mirantsjoek nog gelijk voor Atalanta: 1-1 was de eindstand.