Ibrahimovic schiet Milan met een omhaal naar een driepunter

Milan kwam in Udine na 18 minuten op voorsprong dankzij de Ivoriaan Franck Yannick Kassié. De aangever met dienst: Zlatan Ibrahimovic.

Udinese scoorde de gelijkmaker met een controversiële penalty van de Argentijn De Paul, net na rust.

In minuut 84, toen Alexis Saelemaekers al een poos vervangen was, ontbond Ibrahimovic zijn duivels nog eens. Met een omhaal van dichtbij, niet perfect uitgevoerd, gaf hij doelman Musso het nakijken, 1-2. Voor de 39-jarige Zweed is het al zijn 7e doelpunt dit seizoen.

In de rangschikking blijft Milan alleen aan de leiding met 16 punten. Udinese blijft hangen in de onderste regionen.