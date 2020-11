Wat een ontknoping! Lazio zet scheve situatie nog recht in de 95e en 98e minuut

In Brugge miste Lazio-coach Simone Inzaghi nog heel wat grote namen, in Turijn keerden Ciro Immobile en co terug in het team, dat gisteren even volledig in quarantaine werd geplaatst. De topschutter begon wel op de bank tegen Torino.

De Braziliaanse Belg Andreas Pereira, tegen Club Brugge invaller, opende na een kwartier spelen de score. Lang kon Lazio niet genieten van de voorsprong: tien minuten later stond het al 2-1. Meteen ook de ruststand.

Na de pauze maakte Milinkovic-Savic er met een vrije trap direct 2-2 van. Daar bleef het ook lang bij, waarna een geweldige slotfase kwam.

Lukic leek de thuisploeg in de 87e minuut de drie punten te schenken, maar diep in de toegevoegde tijd maakten invallers Immobile (vanaf de stip) en Caicedo er toch nog 3-4 van. Wat een ontknoping!

In het klassement is Lazio nu 7e met 10 op 18, Torino is 19e met amper één punt.