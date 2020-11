Invallen en 2x scoren: Ronaldo weet het doel ook na quarantaine nog staan (met video)

Zonder Cristiano Ronaldo kon Juventus de voorbije weken niet winnen in de Serie A, twee keer bleef het tegen Crotone en Hellas Verona hangen op 1-1. Tussendoor verloor het kansloos van FC Barcelona in de Champions League: 0-2.

Tegen Spezia begon Ronaldo op de bank. Iets voor het uur keerde hij terug in de ploeg van Andrea Pirlo. Drie minuten later lag de bal al in het doel na een goede pass door het midden van Morata.

Na de 1-3 van Rabiot maakte Ronaldo er met een panenka nog 1-4 van vanaf de penaltystip. Van een terugkeer in stijl gesproken.

Juve schuift in het klassement een beetje op na de gemakkelijke zege. De Oude Dame is nu tweede met 12 op 18, Milan voert de rangschikking aan met 16 punten.