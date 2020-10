Lazio bibbert nog tegen Bologna, maar houdt wel de 3 punten thuis

Lazio is komende woensdag de tegenstander van Club Brugge in de Champions League. In de Serie A heef het dringend punten nodig en dus kon het geen sterkhouders laten rusten.

In de eerste helft gebeurde vrij weinig in het Stadio Olimpico, na de rust des te meer. Luis Alberto opende na tien minuten de score na een knappe individuele actie (zie: tweet).

Goalgetter Ciro Immobile verdubbelde een kwartier voor tijd de score. In de toegevoegde tijd werd het nog even spannend na de aansluitingstreffer van Lorenzo De Silvestri, maar de punten bleven uiteindelijk toch in Rome.

In het klassement is Lazio voorlopig 10e, Bologna staat op plaats 18 in de gevarenzone.