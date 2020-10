Juventus bedankt invaller Kulusevski voor gelijkmaker tegen Verona

Juventus mist nog altijd Cristiano Ronaldo, die nog altijd in quarantaine zit na een positieve coronatest, had het niet onder de markt met de stugge bezoekers uit Verona.

In een korte cameo eiste Andrea Favili van Hellas Verona de schijnwerpers op. Hij viel in in minuut 55, maakte 5 minuten later de knappe 0-1 en moest meteen ook geblesseerd het veld verlaten.

Wat volgde was een belegering van het doel van Hellas Verona, maar de lat en doelman Silvestri lagen in de weg van Juventus. Enkel invaller Dejan Kulusevski vond een gaatje in het Veronese pantser. De jonge Zweed tekende voor de gelijkmaker en een puntje voor Juventus. Met 2 op 6 blijft Juventus wat ter plaatse trappelen.