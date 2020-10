VIDEO: Romelu Lukaku scoort ook tegen Genua, Inter schuift op

Na de 1 op 6 tegen Lazio en AC Milan was Inter wat weggezakt in het klassement. Bij Genoa, pas goed en wel hersteld van een corona-uitbraak in de selectie, kon het zich dan ook geen nieuw puntenverlies veroorloven.

Voor de rust had Inter het allesbehalve gemakkelijk. Integendeel. De bezoekers uit Milaan kregen geen kansen en trapten dan ook geen enkele keer op doel.

Na de rust brak Romelu Lukaku de ban. Hij werd door Nicolo Barella mooi vrijgespeeld in de zestien, kapte zich goed vrij en mikte de 0-1 staalhard in de kruising met zijn linkervoet.

Voor de Rode Duivel, ook trefzeker tegen AC Milan en Mönchengladbach, is het zijn zevende goal in zes wedstrijden.

Tien minuten voor tijd verdubbelde Danilo D'Ambrosio de score, meteen ook de eindstand. Inter heeft nu tien punten en is voorlopig derde.