VIDEO: Broers Insigne scoren allebei in burenduel, maar slechts één zegeviert

Tot 2019 droegen Roberto en Lorenzo Insigne allebei het azuurblauwe truitje van Napoli. Maar terwijl Lorenzo een vaste waarde werd in de voorhoede van Napels, kreeg Roberto amper kansen. Hij verhuisde dan maar naar Benevento - een uurtje verderop - waarme hij promoveerde naar de Serie A.

Het burenduel in Campanië werd zo ook een broederstrijd tussen de Insignes. Roberto Insigne gaf na een halfuur zijn visitekaartje nog eens af aan Napoli. Met een schot in de korte hoek bracht hij Benevento op voorsprong.

Napoli, dat deze week nog verrast werd door AZ in de Europa League, kon geen nieuwe opdoffer gebruiken. Lorenzo Insigne deed zijn uiterste best, maar zijn gelijkmaker werd afgekeurd voor buitenspel. Na de pauze kon de oudere broer wel zijn ervaring tonen: met een heerlijke krul hing hij de bordjes in evenwicht.

Het laatste woord was niet voor de broers Insigne, wel voor Andrea Petagna. Hij bezorgde Napoli de volle buit en de tweede plek, met één puntje minder dan koploper AC Milan.