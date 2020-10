Wie zet zijn ambities kracht bij in de Milanese derby?

Bij Inter ontbreken er een hele reeks namen op het wedstrijdblad vanavond. Niet alleen Ashley Young (corona), maar ook onder anderen Bastoni, Skriniar, Gagliardini en Sensi moeten de derby aan zich voorbij laten gaan. Voor Nainggolan lijkt het sprookje in de Italiaanse modestad helemaal over.

Hoe is de vorm? Als we even naar het klassement kijken, zien we dat beide ploegen goed aan het seizoen zijn begonnen. Terwijl AC Milan met 9 op 9 op kop staat in de Serie A, staat Inter zesde met 7 op 9.