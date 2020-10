LIVE: Lukaku scoort aansluitingstreffer in aangename Milanese derby

20:00 einde, 20 uur . .



19:58 einde, 19 uur 58. Milan wint! Milan wint met 1-2 van stadsrivaal Inter. Na twee snelle doelpunten van Ibrahimovic moest Inter al snel achtervolgen, maar de aansluitingstreffer van Lukaku bracht weer spanning in de wedstrijd. Na de pauze kregen we een veel bitsigere wedstrijd te zien waarin niet meer gescoord werd. . Milan wint! Milan wint met 1-2 van stadsrivaal Inter. Na twee snelle doelpunten van Ibrahimovic moest Inter al snel achtervolgen, maar de aansluitingstreffer van Lukaku bracht weer spanning in de wedstrijd. Na de pauze kregen we een veel bitsigere wedstrijd te zien waarin niet meer gescoord werd.

90+4' tweede helft, minuut 94. Lukaku bijna met de hak! Lukaku kon bijna toch nog zijn tweede van de avond maken. In een bos van benen komt de bal bij onze landgenoot, maar die hakt de bal van dichtbij recht op Donnarumma. . Lukaku bijna met de hak! Lukaku kon bijna toch nog zijn tweede van de avond maken. In een bos van benen komt de bal bij onze landgenoot, maar die hakt de bal van dichtbij recht op Donnarumma.

90+3' tweede helft, minuut 93. Lukaku duwt naast! Ei zo na stond het nog 2-2. Lukaku zet een knap één-tweetje op met zijn spitsbroer Martinez, maar wordt nog voldoende gehinderd door Hernandez. De doelpoging van Big Rom rolt naast het doel van Donnarumma. . Lukaku duwt naast! Ei zo na stond het nog 2-2. Lukaku zet een knap één-tweetje op met zijn spitsbroer Martinez, maar wordt nog voldoende gehinderd door Hernandez. De doelpoging van Big Rom rolt naast het doel van Donnarumma.

90+1' tweede helft, minuut 91. We krijgen 5 minuten extra tijd. De wedstrijd kabbelt op zijn einde en Inter lijkt geen aanstalte meer maken om nog een kans in elkaar te knutselen. . We krijgen 5 minuten extra tijd. De wedstrijd kabbelt op zijn einde en Inter lijkt geen aanstalte meer maken om nog een kans in elkaar te knutselen.

89' tweede helft, minuut 89. Een hoge voorzet valt op het hoofd van Ivan Perisic. De Kroaat kan niet hoog genoeg klimmen, waardoor hij de bal hoog over de kooi van Donnarumma kopt. . Een hoge voorzet valt op het hoofd van Ivan Perisic. De Kroaat kan niet hoog genoeg klimmen, waardoor hij de bal hoog over de kooi van Donnarumma kopt.

88' tweede helft, minuut 88. Wat kan Inter nog? Komt er nog een slotoffensief van Inter? Het is al een tijdje geleden dat we nog een echte kans gezien hebben. . Wat kan Inter nog? Komt er nog een slotoffensief van Inter? Het is al een tijdje geleden dat we nog een echte kans gezien hebben.

87' tweede helft, minuut 87. Vervanging bij AC Milan, Sandro Tonali erin, Franck Kessié eruit wissel Franck Kessié Sandro Tonali

84' tweede helft, minuut 84. Kaartenfestijn. Het gaat van kwaad naar erger in deze derby, want nu krijgt ook Conte een geel karton onder de neus geduwd. Van voetballen is al lang geen sprake meer. . Kaartenfestijn Het gaat van kwaad naar erger in deze derby, want nu krijgt ook Conte een geel karton onder de neus geduwd. Van voetballen is al lang geen sprake meer.

84' tweede helft, minuut 84. Vervanging bij Internazionale, Alexis Sánchez erin, Arturo Vidal eruit wissel Arturo Vidal Alexis Sánchez

83' Gele kaart voor Achraf Hakimi van Internazionale tijdens tweede helft, minuut 83 Achraf Hakimi Internazionale

82' tweede helft, minuut 82. Opnieuw een corner voor Milan die makkelijk weggewerkt wordt door Inter. Ondertussen maakt Sanchez zich klaar om in te vallen. De wedstrijd van zijn landgenoot Vidal zit erop. . Opnieuw een corner voor Milan die makkelijk weggewerkt wordt door Inter. Ondertussen maakt Sanchez zich klaar om in te vallen. De wedstrijd van zijn landgenoot Vidal zit erop.

78' tweede helft, minuut 78. De wedstrijd lijkt wat te verwateren. We krijgen de ene fout na de andere te zien waardoor het spel steeds stil ligt. Als Inter nog iets wil rapen, zal het opnieuw moeten beginnen voetballen. De tijd dringt. . De wedstrijd lijkt wat te verwateren. We krijgen de ene fout na de andere te zien waardoor het spel steeds stil ligt. Als Inter nog iets wil rapen, zal het opnieuw moeten beginnen voetballen. De tijd dringt.

75' tweede helft, minuut 75. Geen penalty. De VAR beslist terecht dat Inter geen penalty krijgt. Nog 15 minuten te gaan en dan weten we wie er aan het langste eind trekt in deze Milanese derby. . Geen penalty De VAR beslist terecht dat Inter geen penalty krijgt. Nog 15 minuten te gaan en dan weten we wie er aan het langste eind trekt in deze Milanese derby.

72' tweede helft, minuut 72. Penalty Inter? Lukaku krijgt de bal per toeval voor de voeten in de zestien en wordt dan neergehaald door Donnarumma. Is dit een strafschop? De doelman lijkt zich alvast in te houden. . Penalty Inter? Lukaku krijgt de bal per toeval voor de voeten in de zestien en wordt dan neergehaald door Donnarumma. Is dit een strafschop? De doelman lijkt zich alvast in te houden.

70' tweede helft, minuut 70. Bitsige wedstrijd. De gele kaarten vliegen nu in het rond en Vidal is de volgende die op de bon gaat. Het mag duidelijk zijn dat er in deze derby op het scherpst van de snee wordt gevoetbald. . Bitsige wedstrijd De gele kaarten vliegen nu in het rond en Vidal is de volgende die op de bon gaat. Het mag duidelijk zijn dat er in deze derby op het scherpst van de snee wordt gevoetbald.

69' Gele kaart voor Arturo Vidal van Internazionale tijdens tweede helft, minuut 69 Arturo Vidal Internazionale

68' tweede helft, minuut 68. Lukaku draait knap weg van Romagnoli aan de zijlijn en trekt dan richting het strafschopgebied. Onze landgenoot vindt niet meteen een oplossing en talmt vervolgens te lang om af te drukken. . Lukaku draait knap weg van Romagnoli aan de zijlijn en trekt dan richting het strafschopgebied. Onze landgenoot vindt niet meteen een oplossing en talmt vervolgens te lang om af te drukken.

67' tweede helft, minuut 67. Vervanging bij Internazionale, Christian Eriksen erin, Marcelo Brozovic eruit wissel Marcelo Brozovic Christian Eriksen

65' tweede helft, minuut 65. Onzichtbare Zlatan. Ibrahimovic is niet meer zo alomtegenwoordig als in de eerste helft. De Zweed komt maar moeilijk aan de bal na de pauze. Wacht de spits op zijn moment om Inter helemaal over de knie te leggen? . Onzichtbare Zlatan Ibrahimovic is niet meer zo alomtegenwoordig als in de eerste helft. De Zweed komt maar moeilijk aan de bal na de pauze. Wacht de spits op zijn moment om Inter helemaal over de knie te leggen?

64' Gele kaart voor Marcelo Brozovic van Internazionale tijdens tweede helft, minuut 64 Marcelo Brozovic Internazionale

63' tweede helft, minuut 63. Alexis Saelemaekers moet plaatsruimen voor Castillejo. Onze landgenoot mag terugblikken op een verdienstelijke partij. . Alexis Saelemaekers moet plaatsruimen voor Castillejo. Onze landgenoot mag terugblikken op een verdienstelijke partij.

63' tweede helft, minuut 63. Vervanging bij AC Milan, Samu Castillejo erin, Alexis Saelemaekers eruit wissel Alexis Saelemaekers Samu Castillejo

62' tweede helft, minuut 62. Vervanging bij AC Milan, Rade Krunic erin, Rafael Leão eruit wissel Rafael Leão Rade Krunic

61' tweede helft, minuut 61. Bijna Barella. Daar was dan toch bijna het doelpunt van Barella. Lautaro ontvangt de bal met de rug naar doel en speelt dan in op de Italiaanse middenvelder. Kjaer verwerkt zijn schot nog net in hoekschop. . Bijna Barella Daar was dan toch bijna het doelpunt van Barella. Lautaro ontvangt de bal met de rug naar doel en speelt dan in op de Italiaanse middenvelder. Kjaer verwerkt zijn schot nog net in hoekschop.

60' Gele kaart voor Zlatan Ibrahimovic van AC Milan tijdens tweede helft, minuut 60 Zlatan Ibrahimovic AC Milan

58' tweede helft, minuut 58. Hakimi laat het liggen! Vidal zet Hakimi met een splijtende pass alleen voor Donnarumma. De Marrokaanse rechtsachter zet zijn hoofd tegen de bal, maar mist toch wel onbegrijpelijk. . Hakimi laat het liggen! Vidal zet Hakimi met een splijtende pass alleen voor Donnarumma. De Marrokaanse rechtsachter zet zijn hoofd tegen de bal, maar mist toch wel onbegrijpelijk.

56' tweede helft, minuut 56. Hoewel Kessié een zware overtreding begaat op Hakimi, ziet de scheidsrechter er geen graten in. Leao komt uiteindelijk tot een schot, maar Kessié en Milan mogelijk vooral blij zijn dat de Ivoriaan geen tweede geel krijgt. . Hoewel Kessié een zware overtreding begaat op Hakimi, ziet de scheidsrechter er geen graten in. Leao komt uiteindelijk tot een schot, maar Kessié en Milan mogelijk vooral blij zijn dat de Ivoriaan geen tweede geel krijgt.

54' tweede helft, minuut 54. Inter neemt heft in handen. Voorlopig is het vooral Inter dat de wet dicteert. Het team van Antonio Conte gaat nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker. . Inter neemt heft in handen Voorlopig is het vooral Inter dat de wet dicteert. Het team van Antonio Conte gaat nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker.

52' tweede helft, minuut 52. Sterke Saelemaekers. Ook Alexis Saelemaekers speelt een dijk van een wedstrijd vandaag. De jonge Belg werkt hard en heeft soms zelfs een frivoliteitje achter de hand. . Sterke Saelemaekers Ook Alexis Saelemaekers speelt een dijk van een wedstrijd vandaag. De jonge Belg werkt hard en heeft soms zelfs een frivoliteitje achter de hand.

49' tweede helft, minuut 49. Het lijkt maar niet het dagje van Barella te worden. Na zijn zware botsing met Calhanoglu krijgt de middenvelder de bal nu hard in het gezicht. Gelukkig valt de schade wel mee bij de Italiaan. . Het lijkt maar niet het dagje van Barella te worden. Na zijn zware botsing met Calhanoglu krijgt de middenvelder de bal nu hard in het gezicht. Gelukkig valt de schade wel mee bij de Italiaan.

48' tweede helft, minuut 48. Hakimi zet zich nog eens door op zijn rechterflank en legt de bal dan terug. Zowel Lukaku als Martinez kunnen net niet bij de bal, waardoor Bennacer de bal in extremis nog kan wegwerken. Hier zat meer in voor Inter. . Hakimi zet zich nog eens door op zijn rechterflank en legt de bal dan terug. Zowel Lukaku als Martinez kunnen net niet bij de bal, waardoor Bennacer de bal in extremis nog kan wegwerken. Hier zat meer in voor Inter.

46' tweede helft, minuut 46. Het eerste wapenfeit is voor Inter. Lautaro Martinez komt naar binnen met de bal aan de voet, maar schiet dan wild over. . Het eerste wapenfeit is voor Inter. Lautaro Martinez komt naar binnen met de bal aan de voet, maar schiet dan wild over.

46' tweede helft, minuut 46. TWEEDE HELFT. De spelers zijn klaar voor de tweede helft in deze intense Milanese derby. Kan Inter de achterstand nog ombuigen? . TWEEDE HELFT De spelers zijn klaar voor de tweede helft in deze intense Milanese derby. Kan Inter de achterstand nog ombuigen?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

18:50 rust, 18 uur 50. RUST. Rusten geblazen in de Milanese derby. Milan kwam al snel 0-2 voor, maar Inter knokte zich terug in de wedstrijd na een doelpunt van Lukaku. Alles is nog mogelijk in de tweede helft. . RUST Rusten geblazen in de Milanese derby. Milan kwam al snel 0-2 voor, maar Inter knokte zich terug in de wedstrijd na een doelpunt van Lukaku. Alles is nog mogelijk in de tweede helft.

45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

45+2' eerste helft, minuut 47. Bijna Lukaku! Lukaku kan na een hoekschop helemaal vrij koppen. De Belg kan wel nog voldoende kracht zetten achter zijn kopbal, maar de bal gaat nipt naast de rechterpaal. . Bijna Lukaku! Lukaku kan na een hoekschop helemaal vrij koppen. De Belg kan wel nog voldoende kracht zetten achter zijn kopbal, maar de bal gaat nipt naast de rechterpaal.

45+1' Gele kaart voor Franck Kessié van AC Milan tijdens eerste helft, minuut 46 Franck Kessié AC Milan

44' eerste helft, minuut 44. Eerste keer Lautaro! Lukaku houdt de bal goed bij aan de zestien en vindt dan spitsbroeder Martinez. De Argentijnse spits kan niet genoeg kracht meegeven aan zijn schot. . Eerste keer Lautaro! Lukaku houdt de bal goed bij aan de zestien en vindt dan spitsbroeder Martinez. De Argentijnse spits kan niet genoeg kracht meegeven aan zijn schot.

43' eerste helft, minuut 43. De schade lijkt dan toch mee te vallen voor Barella. De kleine middenvelder komt opnieuw het veld in. . De schade lijkt dan toch mee te vallen voor Barella. De kleine middenvelder komt opnieuw het veld in.

42' eerste helft, minuut 42. Barella blijft liggen na een botsing met Calhanoglu. In de herhaling wordt duidelijk dat het wel eens om een zware knieblessure kan gaan. . Barella blijft liggen na een botsing met Calhanoglu. In de herhaling wordt duidelijk dat het wel eens om een zware knieblessure kan gaan.

41' eerste helft, minuut 41. We kunnen even ademhalen in deze intense derby. Beide ploegen kunnen nu al een pluim op hun hoed zetten voor het geleverde spel. . We kunnen even ademhalen in deze intense derby. Beide ploegen kunnen nu al een pluim op hun hoed zetten voor het geleverde spel.

37' eerste helft, minuut 37. Lukaku krijgt de bal op de eigen helft en zet dan de turbo aan. Big Rom loopt het hele veld over, maar wordt dan foutief afgestopt door Hernandez. De scheidsrechter geeft geen krimp. . Lukaku krijgt de bal op de eigen helft en zet dan de turbo aan. Big Rom loopt het hele veld over, maar wordt dan foutief afgestopt door Hernandez. De scheidsrechter geeft geen krimp.

36' eerste helft, minuut 36. Het gaat goed heen en weer in deze Milanese derby. Inter lijkt zich herpakt te hebben na een flauwe start. . Het gaat goed heen en weer in deze Milanese derby. Inter lijkt zich herpakt te hebben na een flauwe start.

33' eerste helft, minuut 33. Bijna 2-2. Barella krijgt ruimte en kan zo aanleggen voor een schot. De doelpoging is wel gekadreerd, maar iets te centraal om Donnarumma te kunnen verrassen. . Bijna 2-2 Barella krijgt ruimte en kan zo aanleggen voor een schot. De doelpoging is wel gekadreerd, maar iets te centraal om Donnarumma te kunnen verrassen.

30' eerste helft, minuut 30.

29' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 29 door Romelu Lukaku van Internazionale. 1, 2. goal Internazionale AC Milan einde 1 2

29' eerste helft, minuut 29. Daar is Lukaku! Hoewel Milan alles onder controle leek te hebben, staat het plots 1-2. Perisic biedt onze landgenoot een niet te missen kans aan en zo krijgen we weer spanning in deze wedstrijd. . Daar is Lukaku! Hoewel Milan alles onder controle leek te hebben, staat het plots 1-2. Perisic biedt onze landgenoot een niet te missen kans aan en zo krijgen we weer spanning in deze wedstrijd.

24' eerste helft, minuut 24. Inter lijkt wel uit zijn lood geslagen na de snelle 0-2. Milan blijft het tempo bepalen en gaat zelfs op zoek naar de 0-3. . Inter lijkt wel uit zijn lood geslagen na de snelle 0-2. Milan blijft het tempo bepalen en gaat zelfs op zoek naar de 0-3.

22' eerste helft, minuut 22. Voorlopig blijven we op onze honger zitten wat Inter betreft. De ploeg van Antonio Conte heeft Lukaku nog geen enkele keer in stelling kunnen brengen. . Voorlopig blijven we op onze honger zitten wat Inter betreft. De ploeg van Antonio Conte heeft Lukaku nog geen enkele keer in stelling kunnen brengen.

22' Gele kaart voor Simon Kjær van AC Milan tijdens eerste helft, minuut 22 Simon Kjær AC Milan

16' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 16 door Zlatan Ibrahimovic van AC Milan. 0, 2. goal Internazionale AC Milan einde 0 2

16' eerste helft, minuut 16. 0-2 Ibrahimovic! We zijn 15 minuten ver en Milan heeft al twee keer gescoord. Leao zet zich knap door op de linkerflank en schotelt Ibrahimovic dan zijn tweede van de avond voor. Wat een start van Milan! . 0-2 Ibrahimovic! We zijn 15 minuten ver en Milan heeft al twee keer gescoord. Leao zet zich knap door op de linkerflank en schotelt Ibrahimovic dan zijn tweede van de avond voor. Wat een start van Milan!

13' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 13 door Zlatan Ibrahimovic van AC Milan. 0, 1. goal Internazionale AC Milan einde 0 1

12' eerste helft, minuut 12. Ibrahimovic scoort! Ibrahimovic neemt zelf plaats achter de bal. Handanovic kan de strafschop in eerste instantie nog stoppen, maar in de rebound is het wel raak voor de Zweed. . Ibrahimovic scoort! Ibrahimovic neemt zelf plaats achter de bal. Handanovic kan de strafschop in eerste instantie nog stoppen, maar in de rebound is het wel raak voor de Zweed.

11' eerste helft, minuut 11. Strafschop Milan! Ibrahimovic wordt diep gestuurd maar wordt opnieuw bijgehaald door Kolarov. De Serviër begaat vervolgens een domme overtreding op de Zweed. Een terechte strafschop. . Strafschop Milan! Ibrahimovic wordt diep gestuurd maar wordt opnieuw bijgehaald door Kolarov. De Serviër begaat vervolgens een domme overtreding op de Zweed. Een terechte strafschop.

8' eerste helft, minuut 8. Eerste hoekschop voor Milan. Milan steekt een eerste keer de neus aan het venster. Zlatan hakt de bal richting Calhanoglu die op zijn beurt het leer ook knap met de hak meeneemt. Verder dan een corner komt de Rossoneri niet. . Eerste hoekschop voor Milan Milan steekt een eerste keer de neus aan het venster. Zlatan hakt de bal richting Calhanoglu die op zijn beurt het leer ook knap met de hak meeneemt. Verder dan een corner komt de Rossoneri niet.

7' eerste helft, minuut 7. Voorlopig veel fouten rond de middencirkel. Wanneer krijgen we de eerste kans te zien? . Voorlopig veel fouten rond de middencirkel. Wanneer krijgen we de eerste kans te zien?

4' eerste helft, minuut 4. Lukaku gaat een eerste keer in duel met Hernandez en begaat de fout. Geen kwaad wil in het spel bij deze actie van Big Rom. . Lukaku gaat een eerste keer in duel met Hernandez en begaat de fout. Geen kwaad wil in het spel bij deze actie van Big Rom.

1' eerste helft, minuut 1. Meteen een knappe actie van Hakimi op de rechterflank. Donnarumma moet zijn voorzet meteen wegboksen . Meteen een knappe actie van Hakimi op de rechterflank. Donnarumma moet zijn voorzet meteen wegboksen

1' eerste helft, minuut 1. De bal rolt in de Milanese derby. Welke Belg trekt aan het langste eind? . De bal rolt in de Milanese derby. Welke Belg trekt aan het langste eind?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

17:37 vooraf, 17 uur 37. Een gehavend Inter. Bij Inter ontbreken er een hele reeks namen op het wedstrijdblad vanavond. Niet alleen Ashley Young (corona), maar ook onder anderen Bastoni, Skriniar, Gagliardini en Sensi moeten de derby aan zich voorbij laten gaan. Voor Nainggolan lijkt het sprookje in de Italiaanse modestad helemaal over. . Een gehavend Inter Bij Inter ontbreken er een hele reeks namen op het wedstrijdblad vanavond. Niet alleen Ashley Young (corona), maar ook onder anderen Bastoni, Skriniar, Gagliardini en Sensi moeten de derby aan zich voorbij laten gaan. Voor Nainggolan lijkt het sprookje in de Italiaanse modestad helemaal over.

17:32 vooraf, 17 uur 32. Hoe is de vorm? Als we even naar het klassement kijken, zien we dat beide ploegen goed aan het seizoen zijn begonnen. Terwijl AC Milan met 9 op 9 op kop staat in de Serie A, staat Inter zesde met 7 op 9. . Hoe is de vorm? Als we even naar het klassement kijken, zien we dat beide ploegen goed aan het seizoen zijn begonnen. Terwijl AC Milan met 9 op 9 op kop staat in de Serie A, staat Inter zesde met 7 op 9.

17:25 vooraf, 17 uur 25. Lukaku en Saelemaekers beiden in de basis. De Milanese derby is niet alleen een wedstrijd tussen Inter en AC Milan, maar ook tussen onze landgenoten Romelu Lukaku en Alexis Saelemaekers. Vooral de eerstgenoemde maakte tijdens de interlandbreak duidelijk dat hij in bloedvorm verkeert. . Lukaku en Saelemaekers beiden in de basis De Milanese derby is niet alleen een wedstrijd tussen Inter en AC Milan, maar ook tussen onze landgenoten Romelu Lukaku en Alexis Saelemaekers. Vooral de eerstgenoemde maakte tijdens de interlandbreak duidelijk dat hij in bloedvorm verkeert.

17:19 vooraf, 17 uur 19. Coronavirus verliest strijd tegen Ibrahimovic. Bij AC Milan kunnen ze vanavond opnieuw rekenen op Zlatan Ibrahimovic. Voor de interlandbreak raakte bekend dat de Zweed een positieve coronatest aflegde en dus in quarantaine moest. . Coronavirus verliest strijd tegen Ibrahimovic Bij AC Milan kunnen ze vanavond opnieuw rekenen op Zlatan Ibrahimovic. Voor de interlandbreak raakte bekend dat de Zweed een positieve coronatest aflegde en dus in quarantaine moest.

17:17 vooraf, 17 uur 17. Serie A 6 coronagevallen richting Milanese derby: nu ook Nainggolan

17:07 - Vooraf Vooraf, 17 uur 07

Opstelling Internazionale. Samir Handanovic, Danilo D'Ambrosio, Stefan de Vrij, Aleksandar Kolarov, Achraf Hakimi, Marcelo Brozovic, Nicolò Barella, Arturo Vidal, Ivan Perišic, Romelu Lukaku, Lautaro Martínez Opstelling Internazionale Lautaro Martínez, Romelu Lukaku, Ivan Perišic, Arturo Vidal, Nicolò Barella, Marcelo Brozovic, Achraf Hakimi, Aleksandar Kolarov, Stefan de Vrij, Danilo D'Ambrosio, Samir Handanovic

Opstelling AC Milan. Gianluigi Donnarumma, Davide Calabria, Simon Kjær, Alessio Romagnoli, Theo Hernandez, Alexis Saelemaekers, Franck Kessié, Hakan Çalhanoglu, Ismaël Bennacer, Rafael Leão, Zlatan Ibrahimovic Opstelling AC Milan Zlatan Ibrahimovic, Rafael Leão, Ismaël Bennacer, Hakan Çalhanoglu, Franck Kessié, Alexis Saelemaekers, Theo Hernandez, Alessio Romagnoli, Simon Kjær, Davide Calabria, Gianluigi Donnarumma