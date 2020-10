LIVE: Lautaro Martinez trapt Inter op voorsprong tegen Lazio

15:48 rust, 15 uur 48. Vervanging bij SS Lazio, Marco Parolo erin, Bastos eruit wissel Bastos Marco Parolo

45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

45+3' eerste helft, minuut 48. Rust. Rust in Rome. Inter leidt, maar echt veel kansen kregen de bezoekers niet. Lazio dreigde wel een paar keer, maar vergat af te werken. . Rust Rust in Rome. Inter leidt, maar echt veel kansen kregen de bezoekers niet. Lazio dreigde wel een paar keer, maar vergat af te werken.

45+1' Drie minuten toegevoegde tijd. Een doelpunt en twee wissels: we spelen nog drie minuten. . eerste helft, minuut 46. Drie minuten toegevoegde tijd. Een doelpunt en twee wissels: we spelen nog drie minuten.

43' Lautaro viert de 0-1:. eerste helft, minuut 43. Lautaro viert de 0-1:

42' eerste helft, minuut 42. Lazio-coach Inzaghi krijgt een gele kaart voor te fel protest na een fout van Lukaku. Ook de Rode Duivel verdwijnt in het boekje. . Lazio-coach Inzaghi krijgt een gele kaart voor te fel protest na een fout van Lukaku. Ook de Rode Duivel verdwijnt in het boekje.

42' Gele kaart voor Romelu Lukaku van Internazionale tijdens eerste helft, minuut 42 Romelu Lukaku Internazionale

40' eerste helft, minuut 40. De topper is voorlopig maar een mager beestje. Inter kreeg eigenlijk maar één kans en ook de afwerking van Lazio laat het wat afweten. . De topper is voorlopig maar een mager beestje. Inter kreeg eigenlijk maar één kans en ook de afwerking van Lazio laat het wat afweten.

37' eerste helft, minuut 37. Invaller Fares krijgt meteen geel voor een duwtje tegen Hakimi. Niet het beste begin van zijn wedstrijd. . Invaller Fares krijgt meteen geel voor een duwtje tegen Hakimi. Niet het beste begin van zijn wedstrijd.

37' Gele kaart voor Mohamed Fares van SS Lazio tijdens eerste helft, minuut 37 Mohamed Fares SS Lazio

35' eerste helft, minuut 35. Een tweede verplichte wissel voor Inzaghi; Marusic verlaat aangeslagen het veld, Fares debuteert voor Lazio. . Een tweede verplichte wissel voor Inzaghi; Marusic verlaat aangeslagen het veld, Fares debuteert voor Lazio.

35' eerste helft, minuut 35. Vervanging bij SS Lazio, Mohamed Fares erin, Adam Marusic eruit wissel Adam Marusic Mohamed Fares

32' eerste helft, minuut 32. Inter gaat meteen op zoek naar de dubbele voorsprong. Barella kraakt zijn schot en dat is niet naar de zin van Lukaku. . Inter gaat meteen op zoek naar de dubbele voorsprong. Barella kraakt zijn schot en dat is niet naar de zin van Lukaku.

30' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 30 door Lautaro Martínez van Internazionale. 0, 1. goal SS Lazio Internazionale rust 0 1

29' eerste helft, minuut 29. Inter op voorsprong. Met wat geluk staat het 0-1 voor Inter. Lautaro pikt de bal op in de zestien en mikt onder Strakosha in doel. . Inter op voorsprong Met wat geluk staat het 0-1 voor Inter. Lautaro pikt de bal op in de zestien en mikt onder Strakosha in doel.

29' eerste helft, minuut 29. Lautaro Martinez komt toch nog tot een schot, ondanks stevig verdedigen van Patric. De bal gaat niet zo ver naast. Eindelijk eens Inter. . Lautaro Martinez komt toch nog tot een schot, ondanks stevig verdedigen van Patric. De bal gaat niet zo ver naast. Eindelijk eens Inter.

27' eerste helft, minuut 27. De Vrij zet Correa stevig opzij. Kennelijk volgens de regels, maar hij gebruikte toch meer dan zijn schouder. . De Vrij zet Correa stevig opzij. Kennelijk volgens de regels, maar hij gebruikte toch meer dan zijn schouder.

25' eerste helft, minuut 25. Correa toont nog een keer dat hij geen specialist is in de lucht. Zijn kopbal gaat opnieuw niet tussen de palen. . Correa toont nog een keer dat hij geen specialist is in de lucht. Zijn kopbal gaat opnieuw niet tussen de palen.

23' eerste helft, minuut 23. Knappe redding Handanovic. Handanovic moet een eerste keer zijn kunnen tonen. Hij haalt een schot van Luis Alberto knap uit de kruising. . Knappe redding Handanovic Handanovic moet een eerste keer zijn kunnen tonen. Hij haalt een schot van Luis Alberto knap uit de kruising.

19' eerste helft, minuut 19. Correa timet zijn sprong niet goed en kopt vrijstaand voor doel over. De goede voorzet kwam van Immobile. . Correa timet zijn sprong niet goed en kopt vrijstaand voor doel over. De goede voorzet kwam van Immobile.

16' eerste helft, minuut 16. Vervanging bij SS Lazio, Bastos erin, Stefan Radu eruit wissel Stefan Radu Bastos

15' eerste helft, minuut 15. Radu gaat erbij zitten na een onschuldig duel met Hakimi. Hij wordt meteen vervangen door Bastos. . Radu gaat erbij zitten na een onschuldig duel met Hakimi. Hij wordt meteen vervangen door Bastos.

14' eerste helft, minuut 14. Luis Alberto mekkert tegen de vierde scheidsrechter na een duwtje op Vidal. Marco Guida roept hem tot de orde, maar houdt de gele kaart op zak. . Luis Alberto mekkert tegen de vierde scheidsrechter na een duwtje op Vidal. Marco Guida roept hem tot de orde, maar houdt de gele kaart op zak.

9' eerste helft, minuut 9. We kijken voorlopig naar een slordig wedstrijdbegin. Het is wachten op een uitgespeelde doelkans. . We kijken voorlopig naar een slordig wedstrijdbegin. Het is wachten op een uitgespeelde doelkans.

7' eerste helft, minuut 7. Het eerste "doelgevaar" komt van de thuisploeg. Twee opeenvolgende corners, leveren niets op. . Het eerste "doelgevaar" komt van de thuisploeg. Twee opeenvolgende corners, leveren niets op.

7' eerste helft, minuut 7. 4 afwezige Belgen. Het aantal Belgen bij Lazio is gestegen naar vier door de komst van Andreas Pereira. De Braziliaanse Belg zit nog niet in de selectie, net als Silvio Proto, Jordan Lukaku en Sofian Kiyine. . 4 afwezige Belgen Het aantal Belgen bij Lazio is gestegen naar vier door de komst van Andreas Pereira. De Braziliaanse Belg zit nog niet in de selectie, net als Silvio Proto, Jordan Lukaku en Sofian Kiyine.

4' eerste helft, minuut 4. Immobile mankt richting de zijkant, maar lijkt toch voort te kunnen. De Italiaanse goalgetter kunnen ze bij Lazio zeker niet missen, een evenwaardig alternatief is er niet bij de thuisploeg. . Immobile mankt richting de zijkant, maar lijkt toch voort te kunnen. De Italiaanse goalgetter kunnen ze bij Lazio zeker niet missen, een evenwaardig alternatief is er niet bij de thuisploeg.

3' eerste helft, minuut 3. Skriniar gaat op de achterkant van het been van Immobile staan. Stevig begin van de Inter-verdediger. . Skriniar gaat op de achterkant van het been van Immobile staan. Stevig begin van de Inter-verdediger.

2' eerste helft, minuut 2. Het is zonnig in Rome. Inter-doelman Handanovic draagt een petje om toch alles goed te kunnen zien. . Het is zonnig in Rome. Inter-doelman Handanovic draagt een petje om toch alles goed te kunnen zien.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. We zijn eraan begonnen in het Stadio Olimpico. Dikt Romelu Lukaku zijn doelpuntenaantal aan in de topper tegen Lazio? . Aftrap We zijn eraan begonnen in het Stadio Olimpico. Dikt Romelu Lukaku zijn doelpuntenaantal aan in de topper tegen Lazio?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

14:59 vooraf, 14 uur 59. Het Stadio Olimpico oogt zo goed als leeg. Slechts 1.000 fans van Lazio kregen de toestemming om de wedstrijd in het stadion te volgen. . Het Stadio Olimpico oogt zo goed als leeg. Slechts 1.000 fans van Lazio kregen de toestemming om de wedstrijd in het stadion te volgen.

14:11 vooraf, 14 uur 11. Doelpuntenkermis? De wedstrijden van Inter staat dit seizoen garant voor doelpunten. Op de openingsspeeldag van de Serie A won het team van Antonio Conte met 4-3 van Fiortina, een weekje later ging Inter winnen bij Benevento met 2-5. Krijgen we vandaag ook een doelpuntenkermis in het Stadio Olimpico? . Doelpuntenkermis? De wedstrijden van Inter staat dit seizoen garant voor doelpunten. Op de openingsspeeldag van de Serie A won het team van Antonio Conte met 4-3 van Fiortina, een weekje later ging Inter winnen bij Benevento met 2-5.

Krijgen we vandaag ook een doelpuntenkermis in het Stadio Olimpico?

14:05 vooraf, 14 uur 05. De ploeg van Inter. Bij Inter is Romelu Lukaku uiteraard de diepe spits. Hij wordt geflankeerd door Lautaro Martinez, die dan toch bij de Italiaanse topclub lijkt te blijven. Op het middenveld zien we ook Arturo Vidal opduiken in de ploeg van de bezoekers. De ervaren Chileen, gratis overgenomen van FC Barcelona, staat voor het eerst in de basis van Antonio Conte. Milan Skriniar is achterin dan weer de sterke man. De Slovaak staat in de belangstelling van Tottenham Hotspur, maar lijkt niet weg te kunnen uit Italië. . De ploeg van Inter Bij Inter is Romelu Lukaku uiteraard de diepe spits. Hij wordt geflankeerd door Lautaro Martinez, die dan toch bij de Italiaanse topclub lijkt te blijven.

Op het middenveld zien we ook Arturo Vidal opduiken in de ploeg van de bezoekers. De ervaren Chileen, gratis overgenomen van FC Barcelona, staat voor het eerst in de basis van Antonio Conte.

Milan Skriniar is achterin dan weer de sterke man. De Slovaak staat in de belangstelling van Tottenham Hotspur, maar lijkt niet weg te kunnen uit Italië.

13:51 vooraf, 13 uur 51. Scorende spitsen in actie. Lazio-Inter is niet alleen een duel tussen de broers-Lukaku, maar ook één van scorende spitsen. Ciro Immobile was vorig seizoen de topschutter van de Serie A met 36 doelpunten, Romelu Lukaku scoorde 23 keer. Dit seizoen zit Lukaku al aan 3 goals, Immobile kon nog maar 1 keer scoren. . Scorende spitsen in actie Lazio-Inter is niet alleen een duel tussen de broers-Lukaku, maar ook één van scorende spitsen. Ciro Immobile was vorig seizoen de topschutter van de Serie A met 36 doelpunten, Romelu Lukaku scoorde 23 keer.

Dit seizoen zit Lukaku al aan 3 goals, Immobile kon nog maar 1 keer scoren.

13:45 vooraf, 13 uur 45. Goedemiddag. Inter won dit seizoen allebei zijn wedstrijden, Lazio liet al punten liggen. Als Inter 9 op 9 pakt, is het voorlopig leider. Volg het duel op deze pagina. . Goedemiddag Inter won dit seizoen allebei zijn wedstrijden, Lazio liet al punten liggen. Als Inter 9 op 9 pakt, is het voorlopig leider. Volg het duel op deze pagina.

13:45 - Vooraf Vooraf, 13 uur 45

Opstelling SS Lazio. Thomas Strakosha, Patric, Francesco Acerbi, Stefan Radu, Manuel Lazzari, Sergej Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Adam Marusic, Joaquin Correa, Ciro Immobile Opstelling SS Lazio Ciro Immobile, Joaquin Correa, Adam Marusic, Luis Alberto, Lucas Leiva, Sergej Milinkovic-Savic, Manuel Lazzari, Stefan Radu, Francesco Acerbi, Patric, Thomas Strakosha

Opstelling Internazionale. Samir Handanovic, Milan Škriniar, Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni, Achraf Hakimi, Roberto Gagliardini, Arturo Vidal, Nicolò Barella, Ivan Perišic, Romelu Lukaku, Lautaro Martínez Opstelling Internazionale Lautaro Martínez, Romelu Lukaku, Ivan Perišic, Nicolò Barella, Arturo Vidal, Roberto Gagliardini, Achraf Hakimi, Alessandro Bastoni, Stefan de Vrij, Milan Škriniar, Samir Handanovic