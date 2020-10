Lazio en Inter delen de punten na een bedroevende (en potige) topper

Inter liet voor deze confrontatie nog geen enkel punt liggen. Het zakte dan ook met vertrouwen af naar de Italiaanse hoofdstad.

Met veel goede intenties trokken beide ploegen naar voren, maar veel werk kregen de twee doelmannen niet. Handanovic werd na twintig minuten spelen een eerste keer op de proef gesteld. Hij bokste een schotje van Luis Alberto weg.

Op het halfuur kwam Inter plots op voorsprong, zonder dat het voordien gevaarlijk was geweest. Lautaro Martinez kwam met wat geluk in balbezit in de zestien, maar werkte wel knap af.

Na de rust zakte het niveau bijna onder nul. Na tien minuten spelen kopte Milinkovic-Savic wel de 1-1 tegen het net na een perfecte voorzet van Acerbi, nadien begon een klein kaartenfestival.

Eerst mocht Immobile gaan douchen na een slagje in het aangezicht van Vidal, vijf minuten voor tijd duwde Sensi Patric tegen de grond. Tussendoor werd ook niet echt gevoetbald.

De puntendeling is vooral goed nieuws voor de andere topclubs.