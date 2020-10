Vreemde toestanden in Serie A: match gaat niet door, maar Juve negeert dat

De voorzitter van Juventus gaf rond 22u zondagavond uitleg op een persconferentie. Hij toonde geen enkel begrip voor de situatie van Napoli.

"Ik heb De Laurentis (voorzitter van Napoli) gezegd dat wij ons aan de regels zouden houden", zei Andrea Agnelli. "Het feit dat een team niet komt opdagen, geeft geen goed beeld. We kijken alleen naar onszelf, zonder te begrijpen welke schade we op internationaal niveau toebrengen aan het voetbal."

"Het protocol van de profliga is een goed document, dat ervoor gezorgd heeft dat tot nu activiteiten konden plaatsvinden, ook in teams met coronabesmettingen. Wat vandaag is gebeurd, is geen nieuwe zaak. De situatie was al voorgevallen."

"Het protocol maakt me kalm. De regels zijn duidelijk: wie niet opdaagt, staat voor een disciplinaire straf. De sportrechter zal morgen (maandag) kunnen beslissen."