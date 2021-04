LIVE: Wie scoort eerst? Dries Mertens of Cristiano Ronaldo?

Daar is het antwoord van Napoli al. Ook Zielinski slaagt er niet in om de score te openen.

Oei, wat een misser van Ronaldo. Na een aanval op rechts krijgt hij de bal centraal voor doel. De sterspeler heeft maar in te koppen, maar hij besluit zowaar naast.

De scheidsrechter blaast op zijn fluitje, het sein om te voetballen in de imposante, maar lege arena van Juventus.

De spelers staan op het terrein, coaches Andrea Pirlo (Juventus) en Gennaro Gattuso (Napoli) groeten mekaar. We kunnen eraan beginnen.

vooraf, 18 uur 20. De match die Juve al in oktober wilde spelen. De wedstrijd had begin oktober al gespeeld moeten worden, maar toen zat Napoli met een corona-aanval in de club. Toch maakte Juventus zich als vanouds op voor de wedstrijd. Vreemde taferelen waren het, maar uiteindelijk ging de match toch niet door. .