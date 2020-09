Inter komt met de schrik vrij tegen Fiorentina, Lukaku pikt doelpunt mee

Dat Inter zijn seizoen begonnen is met een overwinning, heeft dus heel wat voeten in de aarde gehad. Na een handvol minuten prikte Kouamé de bezoekers al op voorsprong. Martinez tekende op slag van rust voor de gelijkmaker.

Vroeg in de 2e helft lag de Argentijn ook aan de basis van de 2-1, toen zijn schot via Fiorentina-verdediger Ceccherini in doel verdween. Wie dacht dat de bezoekers op dat moment uitgeteld waren, kwam al snel bedrogen uit. Uitblinker Ribéry dirigeerde zijn team op zijn oude dag weer naar een voorsprong. Vooral zijn assist bij de 2-3 van Chiesa was een pareltje.

Inter leek af te stevenen op een nederlaag, maar graaide in het slot - na de vervanging van Ribéry - toch nog de volle buit mee. Met invaller Nainggolan ook op het veld maakten Lukaku en D'Ambrosio er nog 4-3 van.