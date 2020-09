Ronaldo schenkt 10 Juventus-spelers gevleid puntje bij AS Roma

Roma had een woelige week achter de rug nadat de club een 3-0-forfaitnederlaag gekregen had tegen Verona door een administratieve blunder. Bovendien werd de positie van coach Fonseca door de Romeinse pers al na één wedstrijd in vraag gesteld.

Maar tegen Juventus was Roma wel de betere ploeg en Veretout zette zijn team ook op voorsprong vanaf de stip. Aan de overkant kreeg ook Juve een penalty na handspel: een kolfje naar de hand van Ronaldo. Toch dook Roma nog met een voorsprong de kleedkamer in: Veretout - weer hij - rondde een bliksemsnelle counter af.

Na de koffie kwam Juventus iets beter voor de dag, al verloor het wel Rabiot met een tweede gele kaart. Gelukkig voor de bezoekers stond het vizier van Roma-spits Dzeko - die onlangs een transfer naar Juventus op de valreep zag afketsen - niet op scherp. Dat brak Roma zuur op toen Ronaldo 20 minuten voor tijd de 2-2 binnen buffelde, meteen de eindstand.