VIDEO: Zlatan Ibrahimovic (38) bewijst meteen dat hij nog niet versleten is

Milan ontsnapte in de openingsminuut toen Soriano een open schietkans niet naar waarde wist te schatten. Na die felle opening van Bologna was het al Milan wat de klok sloeg.

Een eerste goeie actie van Zlatan verdween nog naast het doel, maar bij zijn tweede kans was het wel raak: de Zweed kopte de 1-0 onhoudbaar in doel.

Bij de start van de tweede helft mocht Alexis Saelemaekers invallen en dat deed de Belg gretig. Hij bood Ibrahimovic de 2-0 aan, maar die knalde op de vuisten van Skorupski.

Het was slechts uitstel, want toen de VAR de bal op de stip liet leggen, ramde Ibrahimovic zijn tweede van de avond in de bovenhoek. Even later liet de Zweed zijn hattrick voor een leeg doel liggen.

Na het debuut van Tonali en Brahim Diaz in San Siro drong Bologna nog aan in het slot, maar Milan hield de 2-0 vast.

Met de zege trekt Milan de goeie lijn van 2020 door: voor het eerst in 3 seizoenen opent Milan de competitie met winst.