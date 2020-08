Inter stelt op slotdag 2e plaats veilig bij rivaal Atalanta

Atalanta kon zijn sprookjesseizoen bekronen met een tweede plaats, maar daarvoor moest het dan wel winnen tegen rechtstreeks concurrent Inter.

De Milanezen deelden al snel een tik uit aan de thuisploeg, want D'Ambrosio kopte al na 50 seconden de 0-1 op het bord. Ashley Young, de man van de assist, maakte er in de 20e minuut zelf 0-2 van en daarmee lag de match meteen in een beslissende plooi.