Immobile passeert Lewandowski met 35e goal, Gouden Schoen binnen handbereik

Ciro Immobile beleeft op zijn 30e zijn meest productieve seizoen uit zijn carrière. Tegen Brescia schoot hij zijn 35e competitiegoal tegen de touwen, op aangeven van Correa. Dat was een bedankje van de Argentijn, want Immobile had Correa zelf de openingstreffer aangeboden.

Immobile lijkt hiermee niet alleen een zekerheid voor de Europese Gouden Schoen, aangezien Lewandowski op 34 goals strandde, hij is ook nagenoeg verzekerd van zijn 3e capocannoniere, de trofee voor de Italiaanse topschutter. Zijn naaste belager Cristiano Ronaldo volgt op 1 speeldag van het einde op 4 goals.

Immobile kan op de slotspeeldag nog jagen op het ultieme doelpuntenrecord in 1 seizoen, dat nu met 36 treffers in handen is van Gonzalo Higuain (2016) en Gino Rossetti (1929).