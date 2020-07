Uniek: Zlatan maakt meer dan 50 Serie A-goals voor allebei de Milanese clubs

Ibrahimovic verlengde zijn contract bij AC Milan nog niet. Vanavond bewees de 38-jarige aanvaller dat hij nog altijd van goudwaarde is voor de club. Tegen Sampdoria deed hij het net twee keer trillen en deelde hij nog een assist uit ook.

Zijn eerste doelpunt na bijna vier minuten spelen, een kopbalgoal van dichtbij, was zijn snelste ooit voor Milan en zijn 8e van het seizoen sinds hij in januari weer bij de club kwam. Zijn 9e volgde in de tweede helft.

Dankzij zijn twee goals is Ibrahimovic de eerste speler in de geschiedenis die erin slaagt meer dan 50 goals te maken in de Serie A voor de beide Milanse clubs. Voor Inter scoorde hij 57 keer tussen 2006 en 2009, in het rood-zwarte shirt van AC Milan zit hij ondertussen aan 51 stuks.

Alexis Saelemaekers maakte het vandaag van dichtbij mee. Hij kreeg opnieuw een basisplaats voorin en speelde 90 minuten mee.