Sassuolo scoort 4 keer, maar verliest toch met 2-0 tegen Napoli

In een partij met nauwelijks nog inzet was het Napoli-verdediger Hysaj die de score na nog geen 10 minuten opende. Wat volgde was een frustrerende zoektocht van Sassuolo naar een gelijkmaker. Vier keer dachten de bezoekers de 1-1 op zak te hebben, maar 4 keer waren ze mis.

Eerst werd Djuricic gewoon afgevlagd door de lijnrechter, maar daarna moesten de spelers drie keer wachten op de VAR. Het was opnieuw Djuricic in de 37e minuut de 1-1 dacht te scoren, maar dat feestje ging na lang aarzelen van de VAR niet door. Na de pauze gebeurde dat ook bij goals van Caputo en Berardi.

De moed zakte Sassuolo in de schoenen en in de toegevoegde tijd werd het dan nog 2-0. Allan scoorde op aangeven van Dries Mertens.