Juventus is voor 9e keer op een rij kampioen na zege tegen Sampdoria

90+3' tweede helft, minuut 93. EINDE: Juventus is kampioen van Italië. Higuain versiert nog een hoekschop, maar Fourneau fluit af. Juventus is kampioen in eigen huis na een 2-0-zege tegen Sampdoria. . EINDE: Juventus is kampioen van Italië Higuain versiert nog een hoekschop, maar Fourneau fluit af. Juventus is kampioen in eigen huis na een 2-0-zege tegen Sampdoria.

90+1' tweede helft, minuut 91. Vervanging bij Sampdoria, Gonzalo Maroni erin, Gastón Ramírez eruit wissel Gastón Ramírez Gonzalo Maroni

90+1' tweede helft, minuut 91. Toch bijna 3-0. Yoshida moet een bal van Bonucci van de lijn keren. In de herneming schiet Higuain wild in het zijnet. . Toch bijna 3-0 Yoshida moet een bal van Bonucci van de lijn keren. In de herneming schiet Higuain wild in het zijnet.

89' GEEN GOAL: Ronaldo schiet penalty tegen de lat. Ronaldo kon de kers op de taart zetten, maar schiet zijn strafschop loeihard tegen de dwarsligger. Hij kan het zelf nauwelijks geloven. . tweede helft, minuut 89. GEEN GOAL: Ronaldo schiet penalty tegen de lat Ronaldo kon de kers op de taart zetten, maar schiet zijn strafschop loeihard tegen de dwarsligger. Hij kan het zelf nauwelijks geloven.

88' Gele kaart voor Fabio Depaoli van Sampdoria tijdens tweede helft, minuut 88 Fabio Depaoli Sampdoria

87' tweede helft, minuut 87. Penalty voor Juve. Sampdoria had het overwicht, maar het is Juventus dat een penalty krijgt na een fout van Depaoli op Alex Sandro. . Penalty voor Juve Sampdoria had het overwicht, maar het is Juventus dat een penalty krijgt na een fout van Depaoli op Alex Sandro.

86' Gele kaart voor Adrien Rabiot van Juventus tijdens tweede helft, minuut 86 Adrien Rabiot Juventus

85' tweede helft, minuut 85. Rabiot krijgt ook geel. Hij gaf Linetty een duw, maar trapte vooral de bal gefrustreerd weg. Niet nodig als je over tien minuten Italiaanse kampioen bent. . Rabiot krijgt ook geel. Hij gaf Linetty een duw, maar trapte vooral de bal gefrustreerd weg. Niet nodig als je over tien minuten Italiaanse kampioen bent.

83' tweede helft, minuut 83. Licht overwicht Sampdoria. Ook al heeft zijn hoofd een flinke klap geïncasseerd, blijft Ramirez het proberen met het hoofd. Op een hoekschop kopt hij hoog over. Sampdoria heeft weer licht overwicht met tien spelers op het veld. . Licht overwicht Sampdoria Ook al heeft zijn hoofd een flinke klap geïncasseerd, blijft Ramirez het proberen met het hoofd. Op een hoekschop kopt hij hoog over. Sampdoria heeft weer licht overwicht met tien spelers op het veld.

83' tweede helft, minuut 83. Bij Sampdoria willen ze een strafschop voor hands, maar scheidsrechter Fourneau laat doorspelen. . Bij Sampdoria willen ze een strafschop voor hands, maar scheidsrechter Fourneau laat doorspelen.

80' Gele kaart voor Juan Cuadrado van Juventus tijdens tweede helft, minuut 80 Juan Cuadrado Juventus

79' tweede helft, minuut 79. Cuadrado krijgt de zesde gele kaart van de match na Leris foutief neer te halen aan de achterlijn van Juventus. . Cuadrado krijgt de zesde gele kaart van de match na Leris foutief neer te halen aan de achterlijn van Juventus.

79' tweede helft, minuut 79. Rood voor Thorsby. Thorsby mag gaan douchen. Hij pleegt een aanslag op de benen van Pjanic en krijgt zijn tweede gele kaart. . Rood voor Thorsby Thorsby mag gaan douchen. Hij pleegt een aanslag op de benen van Pjanic en krijgt zijn tweede gele kaart.

78' tweede helft, minuut 78. Vervanging bij Juventus, Rodrigo Bentancur erin, Miralem Pjanic eruit wissel Miralem Pjanic Rodrigo Bentancur

78' tweede helft, minuut 78. Vervanging bij Juventus, Daniele Rugani erin, Matthijs de Ligt eruit wissel Matthijs de Ligt Daniele Rugani

77' Tweede gele kaart voor Morten Thorsby van Sampdoria tijdens tweede helft, minuut 77 Morten Thorsby Sampdoria

76' tweede helft, minuut 76. Sampdoria solliciteert naar een goal. De Ligt moet zich voor een schot van Gabbiadini gooien. Sampdoria verdient stilaan een goal. . Sampdoria solliciteert naar een goal De Ligt moet zich voor een schot van Gabbiadini gooien. Sampdoria verdient stilaan een goal.

73' tweede helft, minuut 73. Vervanging bij Sampdoria, Manolo Gabbiadini erin, Jakub Jankto eruit wissel Jakub Jankto Manolo Gabbiadini

71' Szczesny houdt de 2-1 tegen . Wat een kattenreflex van Szczesny! De Ligt is Quagliarella even kwijt, die de bal hard naar doel kopt. De Pool keept een goede match en houdt zijn net netten schoon. . tweede helft, minuut 71. Szczesny houdt de 2-1 tegen Wat een kattenreflex van Szczesny! De Ligt is Quagliarella even kwijt, die de bal hard naar doel kopt. De Pool keept een goede match en houdt zijn net netten schoon.

69' Gele kaart voor Federico Bernardeschi van Juventus tijdens tweede helft, minuut 69 Federico Bernardeschi Juventus

67' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 67 door Federico Bernardeschi van Juventus. 2, 0. goal Juventus Sampdoria einde 2 0

66' tweede helft, minuut 66. GOAL: Bernardeschi brengt de titel wat dichter: 2-0. Ronaldo snijdt weer naar binnen en besluit op Audero, die de bal niet kan klemmen. Bernardeschi is goed gevolgd en hoeft de rebound maar binnen te tikken. . GOAL: Bernardeschi brengt de titel wat dichter: 2-0 Ronaldo snijdt weer naar binnen en besluit op Audero, die de bal niet kan klemmen. Bernardeschi is goed gevolgd en hoeft de rebound maar binnen te tikken.

65' Gele kaart voor Jakub Jankto van Sampdoria tijdens tweede helft, minuut 65 Jakub Jankto Sampdoria

65' tweede helft, minuut 65. Jankto doet truitjetrek bij Cuadrado en krijgt dus logischerwijs een gele kaart. . Jankto doet truitjetrek bij Cuadrado en krijgt dus logischerwijs een gele kaart.

62' tweede helft, minuut 62. Counter van Juve. Rabiot kan weer de bal onderscheppen en een counter starten. Hij gaf de bal ditmaal op tijd aan Ronaldo die hard op de vuisten van Audero schiet. . Counter van Juve Rabiot kan weer de bal onderscheppen en een counter starten. Hij gaf de bal ditmaal op tijd aan Ronaldo die hard op de vuisten van Audero schiet.

58' tweede helft, minuut 58. Sampdoria zet hoog druk en duwt Juventus momenteel naar zijn eigen helft. . Sampdoria zet hoog druk en duwt Juventus momenteel naar zijn eigen helft.

57' tweede helft, minuut 57. Sampdoria onder stoom. Ramirez mag vrij koppen, maar Szczesny is voorlopig niet van zijn stuk te brengen. Misschien geeft het verband rond het hoofd van Ramirez extra kopkracht. . Sampdoria onder stoom Ramirez mag vrij koppen, maar Szczesny is voorlopig niet van zijn stuk te brengen. Misschien geeft het verband rond het hoofd van Ramirez extra kopkracht.

57' tweede helft, minuut 57. Ook de corner is gevaarlijk. De kopbal van Tonelli gaat rakelings voorlangs. . Ook de corner is gevaarlijk. De kopbal van Tonelli gaat rakelings voorlangs.

56' tweede helft, minuut 56. Szczesny heeft een goede reactie in huis op een banaanschot van Ramirez, want zijn schot ging binnen. Sampdoria heeft duidelijk nog zin om te voetballen. . Szczesny heeft een goede reactie in huis op een banaanschot van Ramirez, want zijn schot ging binnen. Sampdoria heeft duidelijk nog zin om te voetballen.

53' tweede helft, minuut 53. Waarschuwing van Sampdoria. Plots is daar ook weer Sampdoria. De poging van Leris rolt net naast het doel. . Waarschuwing van Sampdoria Plots is daar ook weer Sampdoria. De poging van Leris rolt net naast het doel.

52' tweede helft, minuut 52. Juventus voor het eerst in de tweede helft. Pjanic zwiept de bal voor doel vanuit een vrije trap, maar zowel Ronaldo als Higuain koppen een gat in de lucht. . Juventus voor het eerst in de tweede helft Pjanic zwiept de bal voor doel vanuit een vrije trap, maar zowel Ronaldo als Higuain koppen een gat in de lucht.



46' tweede helft, minuut 46. 2e helft. Gaat Juventus op zijn lauweren rusten of gaat het meer goals maken om zijn titel meer glans te geven? Of stelt ook Sampdoria het titelfeest uit? We weten het over 45 minuten. . 2e helft Gaat Juventus op zijn lauweren rusten of gaat het meer goals maken om zijn titel meer glans te geven? Of stelt ook Sampdoria het titelfeest uit? We weten het over 45 minuten.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

22:42 rust, 22 uur 42. Rust: Juve zit op titelkoers. Sampdoria had de beste kansen, maar Juventus was de betere ploeg. Hun moeite werd beloond op het einde van de eerste helft. Na een ingestudeerd nummertje schoot Cristiano Ronaldo Juventus op voorsprong: 1-0. Met deze score is de club uit Turijn binnen iets meer dan 45 minuten kampioen. . Rust: Juve zit op titelkoers Sampdoria had de beste kansen, maar Juventus was de betere ploeg. Hun moeite werd beloond op het einde van de eerste helft. Na een ingestudeerd nummertje schoot Cristiano Ronaldo Juventus op voorsprong: 1-0. Met deze score is de club uit Turijn binnen iets meer dan 45 minuten kampioen.

45+8' eerste helft eerste helft, minuut 53 match afgelopen

45+7' eerste helft, minuut 52. GOAL: Na een ingestudeerd nummertje schiet Ronaldo de 1-0 binnen. De tweede vrije trap op een rij is een ingestudeerd nummertje. Pjanic legt de bal af tot bij Ronaldo die de bal beheerst binnenschiet. Het is meteen het laatste wapenfeit van de eerste helft. . GOAL: Na een ingestudeerd nummertje schiet Ronaldo de 1-0 binnen De tweede vrije trap op een rij is een ingestudeerd nummertje. Pjanic legt de bal af tot bij Ronaldo die de bal beheerst binnenschiet. Het is meteen het laatste wapenfeit van de eerste helft.

45+7' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 52 door Cristiano Ronaldo van Juventus. 1, 0. goal Juventus Sampdoria einde 1 0

45+6' Gele kaart voor Lorenzo Tonelli van Sampdoria tijdens eerste helft, minuut 51 Lorenzo Tonelli Sampdoria

45+4' eerste helft, minuut 49. Ook Tonelli krijgt geel. Hij hangt iets te opzichtig aan de arm van Rabiot. Juve krijgt een nieuwe vrije trap, alweer vanop een gunstige plaats. . Ook Tonelli krijgt geel. Hij hangt iets te opzichtig aan de arm van Rabiot. Juve krijgt een nieuwe vrije trap, alweer vanop een gunstige plaats.

45+4' eerste helft, minuut 49. Nee, het wordt Bernardeschi. De invaller schiet de bal over het doel. "Volgende keer is het aan mij", denkt Ronaldo. . Nee, het wordt Bernardeschi. De invaller schiet de bal over het doel. "Volgende keer is het aan mij", denkt Ronaldo.

45+3' eerste helft, minuut 48. Thorsby krijgt geel na een fout op Rabiot. Ronaldo mag zich opmaken voor een vrije trap vanop gunstige afstand. . Thorsby krijgt geel na een fout op Rabiot. Ronaldo mag zich opmaken voor een vrije trap vanop gunstige afstand.

45+2' Gele kaart voor Morten Thorsby van Sampdoria tijdens eerste helft, minuut 47 Morten Thorsby Sampdoria

45+1' 6 minuten extra. Door de lange verzorging voor Danilo en Ramirez spelen we zes minuten langer. . eerste helft, minuut 46. 6 minuten extra Door de lange verzorging voor Danilo en Ramirez spelen we zes minuten langer.

45' eerste helft, minuut 45. Pjanic krijgt na een onnodige overtreding de eerste gele kaart van de match. . Pjanic krijgt na een onnodige overtreding de eerste gele kaart van de match.

45' Gele kaart voor Miralem Pjanic van Juventus tijdens eerste helft, minuut 45 Miralem Pjanic Juventus

44' eerste helft, minuut 44. Beste kans voor Juve. Ronaldo is niet egoïstisch en legt de bal klaar voor Bernardeschi, maar die besluit te centraal en Audero bokst de bal de hoogte in. . Beste kans voor Juve Ronaldo is niet egoïstisch en legt de bal klaar voor Bernardeschi, maar die besluit te centraal en Audero bokst de bal de hoogte in.

43' eerste helft, minuut 43. Ronaldo mag het eens proberen. Als Ronaldo naar binnen snijdt en zich opmaakt voor een schot, houden we ons hart vast. Het was helaas vals alarm. De Portugese ster schiet over doel. . Ronaldo mag het eens proberen Als Ronaldo naar binnen snijdt en zich opmaakt voor een schot, houden we ons hart vast. Het was helaas vals alarm. De Portugese ster schiet over doel.

40' eerste helft, minuut 40. Vervanging bij Juventus, Gonzalo Higuaín erin, Paulo Dybala eruit wissel Paulo Dybala Gonzalo Higuaín

39' Derde wissel door blessure. Ook Paulo Dybala moet van het veld door een blessure. Zijn landgenoot Gonzalo Higuain is zijn vervanger. . eerste helft, minuut 39. Derde wissel door blessure Ook Paulo Dybala moet van het veld door een blessure. Zijn landgenoot Gonzalo Higuain is zijn vervanger.

38' eerste helft, minuut 38. Bijna weer Quagliarella. Jankto dringt de zestienmeter binnen en legt af vanop rechts voor Quagliarella. De veteraan van de Serie A mikt de bal naar de hoek, maar Szczesny ging goed plat. . Bijna weer Quagliarella Jankto dringt de zestienmeter binnen en legt af vanop rechts voor Quagliarella. De veteraan van de Serie A mikt de bal naar de hoek, maar Szczesny ging goed plat.

36' eerste helft, minuut 36. Raket van Quagliarella. Aan de andere kant van het veld vuurt Quagliarella een raket af richting Szczesny, maar de Poolse doelman heeft de bal klemvast. . Raket van Quagliarella Aan de andere kant van het veld vuurt Quagliarella een raket af richting Szczesny, maar de Poolse doelman heeft de bal klemvast.

33' eerste helft, minuut 33. We noteren nog een schaarse kans voor Juventus. Bernardeschi mag nog eens schieten, maar zijn schot is gekraakt. . We noteren nog een schaarse kans voor Juventus. Bernardeschi mag nog eens schieten, maar zijn schot is gekraakt.

29' eerste helft, minuut 29. Vervanging bij Juventus, Federico Bernardeschi erin, Danilo eruit wissel Danilo Federico Bernardeschi

29' eerste helft, minuut 29. Toch een wissel. De slaap van Danilo ziet rood door het contact en hij schudt het hoofd. Hij wordt vervangen door Bernardeschi. Cuadrdado wordt nu de rechtsachter. . Toch een wissel De slaap van Danilo ziet rood door het contact en hij schudt het hoofd. Hij wordt vervangen door Bernardeschi. Cuadrdado wordt nu de rechtsachter.

28' eerste helft, minuut 28. Er wordt een drinkkpauze ingelast, terwijl Danilo de nodige verzorging krijgt. Ramirez' hoofd wordt ingepakt. . Er wordt een drinkkpauze ingelast, terwijl Danilo de nodige verzorging krijgt. Ramirez' hoofd wordt ingepakt.

24' eerste helft, minuut 24. Danilo ziet sterretjes. Ramirez en Danilo nemen het woord kopduel wel heel letterlijk. Ze kopten tegen elkaars hoofd in plaats van tegen de bal. Danilo viel als een baksteen op de grond en staat nu wankel op zijn benen. Hem laten verderspelen lijkt geen goed idee. . Danilo ziet sterretjes Ramirez en Danilo nemen het woord kopduel wel heel letterlijk. Ze kopten tegen elkaars hoofd in plaats van tegen de bal. Danilo viel als een baksteen op de grond en staat nu wankel op zijn benen. Hem laten verderspelen lijkt geen goed idee.

22' eerste helft, minuut 22. Vervanging bij Sampdoria, Mehdi Léris erin, Jeffrey Chabot eruit wissel Jeffrey Chabot Mehdi Léris

22' eerste helft, minuut 22. Chabot moet na de duw van Ronaldo naar de kant. Zijn vervanger is Mehdi Leris. . Chabot moet na de duw van Ronaldo naar de kant. Zijn vervanger is Mehdi Leris.

18' eerste helft, minuut 18. Ronaldo torent boven iedereen uit. Na een perfecte steekpas van Bonucci kan Matuidi voorzetten. Ronaldo torent boven alles en iedereen uit en kopt de bal naar de grond. Audero kan de bal van de lijn halen, maar er werd al gefloten voor een duwfout van Ronaldo. . Ronaldo torent boven iedereen uit Na een perfecte steekpas van Bonucci kan Matuidi voorzetten. Ronaldo torent boven alles en iedereen uit en kopt de bal naar de grond. Audero kan de bal van de lijn halen, maar er werd al gefloten voor een duwfout van Ronaldo.

18' eerste helft, minuut 18. We zijn een kwartier ver, maar de grote kansen blijven voorlopig uit. . We zijn een kwartier ver, maar de grote kansen blijven voorlopig uit.

15' eerste helft, minuut 15. Misverstandje Szczesny en De Ligt. Na misverstandje tussen keeper Szczesny en De Ligt volgt de eerste corner van de wedstrijd voor Sampdoria. . Misverstandje Szczesny en De Ligt Na misverstandje tussen keeper Szczesny en De Ligt volgt de eerste corner van de wedstrijd voor Sampdoria.

14' eerste helft, minuut 14. Sampdoria toonde in de eerste tien minuten lef en had ook de beste kans, maar nu neemt Juventus de match in handen. . Sampdoria toonde in de eerste tien minuten lef en had ook de beste kans, maar nu neemt Juventus de match in handen.

13' eerste helft, minuut 13. Rabiot wacht te lang. Juventus kan counteren na balverlies. Het zag er even heel gevaarlijk uit, maar Rabiot wacht te lang met zijn pas naar Ronaldo. Dat is waarschijnlijk ook wat Ronaldo gefrustreerd naar Rabiot roept. . Rabiot wacht te lang Juventus kan counteren na balverlies. Het zag er even heel gevaarlijk uit, maar Rabiot wacht te lang met zijn pas naar Ronaldo. Dat is waarschijnlijk ook wat Ronaldo gefrustreerd naar Rabiot roept.

3' eerste helft, minuut 3. Eerst kans is voor Sampdoria. Ramirez schakelt Bonucci uit en kan koppen, maar Szczesny is attent. . Eerst kans is voor Sampdoria Ramirez schakelt Bonucci uit en kan koppen, maar Szczesny is attent.

2' eerste helft, minuut 2. Ronaldo bijna met het eerste gevaar. Ronaldo kon bijna voor het eerst uithalen, maar Tonelli keert goed terug en zorgt ervoor dat de Portugees niet op doel kon schieten. . Ronaldo bijna met het eerste gevaar Ronaldo kon bijna voor het eerst uithalen, maar Tonelli keert goed terug en zorgt ervoor dat de Portugees niet op doel kon schieten.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Juventus staat op 90 minuten van een 36e titel. . Aftrap Juventus staat op 90 minuten van een 36e titel.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

21:35 vooraf, 21 uur 35. Opstellingen. Juventus-coach Sarri gooit zijn middenveld om in vergelijking met de match tegen Udinese. Ramsey en Betancur gaan eruit, Pjanic en Matuidi komen erin. Voorin vervangt Cuadrado Bernardeschi. Bij Sampdoria vinden we ouderdomsdeken Fabio Quagliarella terug in de spits. Vorig seizoen werd hij op 36-jarige leeftijd topschutter van de Serie A met 26 goals. Dit seizoen zit Quagliarella aan 11 stuks . Opstellingen Juventus-coach Sarri gooit zijn middenveld om in vergelijking met de match tegen Udinese. Ramsey en Betancur gaan eruit, Pjanic en Matuidi komen erin. Voorin vervangt Cuadrado Bernardeschi. Bij Sampdoria vinden we ouderdomsdeken Fabio Quagliarella terug in de spits. Vorig seizoen werd hij op 36-jarige leeftijd topschutter van de Serie A met 26 goals. Dit seizoen zit Quagliarella aan 11 stuks

20:31 vooraf, 20 uur 31. Tweede keer, goede keer? Juventus kan op twee speeldagen van het einde de landskampioen worden. Het moet wel beter dan tegen Udinese vorige donderdag. Toen leek de recordkampioen een schim van zichzelf. Juventus zakte in de tweede helft helemaal in elkaar en verloor met 2-1. Ze krijgen nu een tweede kans en kunnen maar beter meteen de klus klaren want Inter staat weer op vier punten na een 0-3-overwinning tegen Genoa. De tegenstander vandaag is Sampdoria, dat veertiende staat. De club van Claudio Ranieri is al enkele speeldagen zeker van het behoud in de hoogste Italiaanse voetbalklasse. . Tweede keer, goede keer? Juventus kan op twee speeldagen van het einde de landskampioen worden. Het moet wel beter dan tegen Udinese vorige donderdag. Toen leek de recordkampioen een schim van zichzelf. Juventus zakte in de tweede helft helemaal in elkaar en verloor met 2-1. Ze krijgen nu een tweede kans en kunnen maar beter meteen de klus klaren want Inter staat weer op vier punten na een 0-3-overwinning tegen Genoa. De tegenstander vandaag is Sampdoria, dat veertiende staat. De club van Claudio Ranieri is al enkele speeldagen zeker van het behoud in de hoogste Italiaanse voetbalklasse.

20:31 - Vooraf Vooraf, 20 uur 31

Opstelling Juventus. Wojciech Szczesny, Danilo, Matthijs de Ligt, Leonardo Bonucci, Alex Sandro, Adrien Rabiot, Miralem Pjanic, Blaise Matuidi, Juan Cuadrado, Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo Opstelling Juventus Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Blaise Matuidi, Miralem Pjanic, Adrien Rabiot, Alex Sandro, Leonardo Bonucci, Matthijs de Ligt, Danilo, Wojciech Szczesny

Opstelling Sampdoria. Emil Audero, Lorenzo Tonelli, Jeffrey Chabot, Maya Yoshida, Fabio Depaoli, Karol Linetty, Morten Thorsby, Jakub Jankto, Tommaso Augello, Gastón Ramírez, Fabio Quagliarella Opstelling Sampdoria Fabio Quagliarella, Gastón Ramírez, Tommaso Augello, Jakub Jankto, Morten Thorsby, Karol Linetty, Fabio Depaoli, Maya Yoshida, Jeffrey Chabot, Lorenzo Tonelli, Emil Audero