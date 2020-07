Romelu Lukaku zet puntjes op de i van zijn topseizoen met 2 goals tegen Genoa

De twee ploegen wisten vooraf met welk doel ze speelden. Inter heeft nog een minieme kans op de titel en Genoa moet zich nog verzekeren van het behoud. De match kwam nooit echt go ed op gang en werd vooral gekenmerkt door misverstanden en slordigheden.

Genoa was in minuut 8 voor het eerst gevaarlijk met een rake kopbal van Pinamonti. Maar het was Inter dat voor het eerst trefzeker was. Romelu Lukaku kopte aan de tweede paal de 0-1 binnen op een voorzet van Biraghi.

De tweede helft leek wel een kopie van de eerste helft. De bal ging op en af en er vielen halve kansen langs weerszijden. De 0-2 viel pas laat in de tweede helft. Bezige bij Moses plaatste een lage voorzet strak voor doel en Sanchez tikte gemakkelijk via de deklat binnen.

In de toegevoegde tijd zette Lukaku de puntjes op de i. Onze landgenoot stak het halve veld over met de bal en schoot na enkele overstapjes beheerst binnen. Met zijn twee doelpunten is Lukaku de eerste speler sinds Ronaldo die in zijn eerste seizoen bij Inter 23 kan scoren in de Serie A. In alle competities zit de Belg al aan 29 goals.