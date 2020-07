LIVE: Springt Inter, met Lukaku, in Genoa weer naar de tweede plaats?

Fase per fase

Fase per fase

Strijd om het behoud. Genoa is nog niet zeker van een plekje in de Serie A volgend seizoen. De club heeft 36 punten en staat met een 17e plaats net boven de degradatieplaatsen. De dichtste achtervolger is Lecce met 32 punten. Tegen Inter wil Genoa wel zijn goede reeks verderzetten. Het haalde 9 op 12 en won onder meer de degradatietoppers tegen Lecce (2-1) en SPAL (2-0).

Waterkansje voor Inter. Met de uitschuiver van Juventus tegen Udinese is de winnaar van de Serie A nog niet bepaald. Inter, Atalanta en Lazio maken ma­the­matisch nog kans om Italiaans kampioen te worden. Na twee gelijke spelen op een rij heeft Inter het lot niet meer in eigen handen. Inter moet zijn laatste drie wedstrijden winnen en hopen dat Juventus zijn laatste drie wedstrijden verliest. Als Juventus morgen wint tegen Sampdoria is het kampioen.



Opstelling Genoa. Mattia Perin, Davide Biraschi, Cristían Zapata, Andrea Masiello, Domenico Criscito, Iago Falque, Valon Behrami, Lasse Schöne, Filip Jagiello, Goran Pandev, Andrea Pinamonti

Opstelling Internazionale. Samir Handanovic, Milan Škriniar, Andrea Ranocchia, Alessandro Bastoni, Victor Moses, Marcelo Brozovic, Roberto Gagliardini, Cristiano Biraghi, Romelu Lukaku, Borja Valero, Lautaro Martínez