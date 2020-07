LIVE: Lukaku kopt Inter op voorsprong tegen Genoa

Fase per fase

Fase per fase

51' tweede helft, minuut 51. Inter gaat verder waar het was gebleven. De ploeg uit Milaan eist de bal op en probeert een gaatje te vinden de Genoa-verdediging. Een laag schot van Gagliardini kan Perin evenwel niet verontrusten. . Inter gaat verder waar het was gebleven. De ploeg uit Milaan eist de bal op en probeert een gaatje te vinden de Genoa-verdediging. Een laag schot van Gagliardini kan Perin evenwel niet verontrusten.

46' tweede helft, minuut 46. 2e helft. De gladiatoren staan weer in de arena. Er wordt weer gevoetbald in Genoa. Voorlopig zijn er nog geen wissels doorgevoerd. . 2e helft De gladiatoren staan weer in de arena. Er wordt weer gevoetbald in Genoa. Voorlopig zijn er nog geen wissels doorgevoerd.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

20:18 rust, 20 uur 18. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. Rust. De vrij trap van Inter is meteen het laatste wapenfeit van de eerste helft. Inter was de betere ploeg en dat vertaalde zich in een verdiende 0-1-voorsprong. . Rust De vrij trap van Inter is meteen het laatste wapenfeit van de eerste helft. Inter was de betere ploeg en dat vertaalde zich in een verdiende 0-1-voorsprong.

45+1' Gele kaart voor Cristian Romero van Genoa tijdens eerste helft, minuut 46 Cristian Romero Genoa

45+1' eerste helft, minuut 46. Ook Romero gaat in het boekje. Hij ging iets te hard door op Lautaro Martinez. . Ook Romero gaat in het boekje. Hij ging iets te hard door op Lautaro Martinez.

42' Gele kaart voor Roberto Gagliardini van Internazionale tijdens eerste helft, minuut 42 Roberto Gagliardini Internazionale

42' eerste helft, minuut 42. Jagiello schildert vrije trap net naast. De vrije trap van Jagiello na de gele kaart van Gagliardini scheert de paal. Het had zomaar 1-1 kunnen staan. . Jagiello schildert vrije trap net naast De vrije trap van Jagiello na de gele kaart van Gagliardini scheert de paal. Het had zomaar 1-1 kunnen staan.

39' eerste helft, minuut 39. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

34' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 34 door Romelu Lukaku van Internazionale. 0, 1. goal Genoa Internazionale 0 1

33' eerste helft, minuut 33. GOAL: Lukaku kopt de 0-1 binnen. De moeite van Inter wordt beloond. Romelu Lukaku kan makkelijk binnenkoppen aan de tweede paal na een messcherpe voorzet van Biraghi. . GOAL: Lukaku kopt de 0-1 binnen De moeite van Inter wordt beloond. Romelu Lukaku kan makkelijk binnenkoppen aan de tweede paal na een messcherpe voorzet van Biraghi.

32' eerste helft, minuut 32. Martinez breekt door een bos Genoa-verdedigers. Romero kan de meubelen redden en devieert de bal over doel. . Martinez breekt door een bos Genoa-verdedigers. Romero kan de meubelen redden en devieert de bal over doel.

30' eerste helft, minuut 30. En daar is Inter weer. De match komt onder stoom. Lukaku geeft de bal een tikkeltje te hard aan Eriksen, die het leer hoog in de tribunes werkt. . En daar is Inter weer De match komt onder stoom. Lukaku geeft de bal een tikkeltje te hard aan Eriksen, die het leer hoog in de tribunes werkt.

30' eerste helft, minuut 30. Ankersen kan vanop rechts uithalen met laag schot, maar Handanovic redt gemakkelijk. . Ankersen kan vanop rechts uithalen met laag schot, maar Handanovic redt gemakkelijk.

25' eerste helft, minuut 25. Plots Genoa. Pinamonti lag net op de grond, maar brengt nu de bal levensgevaarlijk voor doel. Gelukkig voor Inter staat er niemand aan de tweede paal. . Plots Genoa Pinamonti lag net op de grond, maar brengt nu de bal levensgevaarlijk voor doel. Gelukkig voor Inter staat er niemand aan de tweede paal.

24' eerste helft, minuut 24. Genoa-spits Pinamonti ligt even op de grasmat na een stevig duel, maar lijkt voort te kunnen. . Genoa-spits Pinamonti ligt even op de grasmat na een stevig duel, maar lijkt voort te kunnen.

18' eerste helft, minuut 18. Brozovic schiet net naast. Na een snelle counter van Inter belandt de bal bij Brozovic die laag uithaalt, maar op een haar na mist. Het was de beste kans voor Inter tot nu toe. . Brozovic schiet net naast Na een snelle counter van Inter belandt de bal bij Brozovic die laag uithaalt, maar op een haar na mist. Het was de beste kans voor Inter tot nu toe.

17' eerste helft, minuut 17. Inter wordt wakker. Inter komt stilaan in de match met wat halve kansen en forceert nu zijn derde hoekschop van de wedstrijd. . Inter wordt wakker Inter komt stilaan in de match met wat halve kansen en forceert nu zijn derde hoekschop van de wedstrijd.

16' Gele kaart voor Domenico Criscito van Genoa tijdens eerste helft, minuut 16 Domenico Criscito Genoa

16' eerste helft, minuut 16. Eerste gele kaart is een feit. Criscito gaat aan het truitje van Moses hangen en krijgt logischerwijs geel. . Eerste gele kaart is een feit Criscito gaat aan het truitje van Moses hangen en krijgt logischerwijs geel.

11' eerste helft, minuut 11. De tweede hoekschop wordt door enkele Inter-spelers geraakt, maar er wordt buitenspel gevlagd. . De tweede hoekschop wordt door enkele Inter-spelers geraakt, maar er wordt buitenspel gevlagd.

10' eerste helft, minuut 10. Eerste hoekschop voor Inter. Een goed aangesneden corner van Biraghi wordt weggewerkt door Zapata. Een tweede hoekschop is het resultaat. . Eerste hoekschop voor Inter Een goed aangesneden corner van Biraghi wordt weggewerkt door Zapata. Een tweede hoekschop is het resultaat.

8' eerste helft, minuut 8. Genoa met de eerste kans. Genoa is voor een eerste keer gevaarlijk. Pinamonti kopt naast op een voorzet van Criscito. . Genoa met de eerste kans Genoa is voor een eerste keer gevaarlijk. Pinamonti kopt naast op een voorzet van Criscito.

8' eerste helft, minuut 8. Het zijn een eerste paar minuten om snel te vergeten. Beide ploegen zijn voorlopig slordig in de opbouw. . Het zijn een eerste paar minuten om snel te vergeten. Beide ploegen zijn voorlopig slordig in de opbouw.

2' eerste helft, minuut 2. Moses maakt de eerste fout op de jonge Genoa-speler Rovella, die zijn debuut maakt. . Moses maakt de eerste fout op de jonge Genoa-speler Rovella, die zijn debuut maakt.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Lukaku trapt af in het Stadio Luigi Ferraris. . Aftrap Lukaku trapt af in het Stadio Luigi Ferraris.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

19:27 vooraf, 19 uur 27. De hymne van de Serie A is afgelopen. De bal kan bijna aan het rollen. . De hymne van de Serie A is afgelopen. De bal kan bijna aan het rollen.

19:18 Het spitsenduo Romelu Lukaku en Lautaro Martinez, beter bekend als "Lu-la", is er helemaal klaar voor. vooraf, 19 uur 18. Het spitsenduo Romelu Lukaku en Lautaro Martinez, beter bekend als "Lu-la", is er helemaal klaar voor Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

18:46 vooraf, 18 uur 46. De opstellingen zijn bekend. Inter-coach Conte gooit zijn opstelling in vergelijking met de match tegen Fiorentina om. Met Skriniar, Ranocchia, Moses, Brozovic, Martinez en Biraghi staan er zes nieuwe spelers in de basis. Voor Genoa starten enkele oude bekenden zoals Cristian Zapata (ex-Milan), Valon Behrami (ex-Lazio, ex-Napoli) en Domenico Criscito (ex-Juventus, ex-Zenit Sint-Petersburg). . De opstellingen zijn bekend Inter-coach Conte gooit zijn opstelling in vergelijking met de match tegen Fiorentina om. Met Skriniar, Ranocchia, Moses, Brozovic, Martinez en Biraghi staan er zes nieuwe spelers in de basis. Voor Genoa starten enkele oude bekenden zoals Cristian Zapata (ex-Milan), Valon Behrami (ex-Lazio, ex-Napoli) en Domenico Criscito (ex-Juventus, ex-Zenit Sint-Petersburg).

18:31 vooraf, 18 uur 31. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

18:30 vooraf, 18 uur 30. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

17:19 Is Lukaku even trefzeker als in december? vooraf, 17 uur 19. Is Lukaku even trefzeker als in december? Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

16:51 vooraf, 16 uur 51. Strijd om het behoud. Genoa is nog niet zeker van een plekje in de Serie A volgend seizoen. De club heeft 36 punten en staat met een 17e plaats net boven de degradatieplaatsen. De dichtste achtervolger is Lecce met 32 punten. Tegen Inter wil Genoa wel zijn goede reeks verderzetten. Het haalde 9 op 12 en won onder meer de degradatietoppers tegen Lecce (2-1) en SPAL (2-0). . Strijd om het behoud Genoa is nog niet zeker van een plekje in de Serie A volgend seizoen. De club heeft 36 punten en staat met een 17e plaats net boven de degradatieplaatsen. De dichtste achtervolger is Lecce met 32 punten. Tegen Inter wil Genoa wel zijn goede reeks verderzetten. Het haalde 9 op 12 en won onder meer de degradatietoppers tegen Lecce (2-1) en SPAL (2-0).

16:38 vooraf, 16 uur 38. Waterkansje voor Inter. Met de uitschuiver van Juventus tegen Udinese is de winnaar van de Serie A nog niet bepaald. Inter, Atalanta en Lazio maken ma­the­matisch nog kans om Italiaans kampioen te worden. Na twee gelijke spelen op een rij heeft Inter het lot niet meer in eigen handen. Inter moet zijn laatste drie wedstrijden winnen en hopen dat Juventus zijn laatste drie wedstrijden verliest. Als Juventus morgen wint tegen Sampdoria is het kampioen. . Waterkansje voor Inter Met de uitschuiver van Juventus tegen Udinese is de winnaar van de Serie A nog niet bepaald. Inter, Atalanta en Lazio maken ma­the­matisch nog kans om Italiaans kampioen te worden. Na twee gelijke spelen op een rij heeft Inter het lot niet meer in eigen handen. Inter moet zijn laatste drie wedstrijden winnen en hopen dat Juventus zijn laatste drie wedstrijden verliest. Als Juventus morgen wint tegen Sampdoria is het kampioen.



16:38 - Vooraf Vooraf, 16 uur 38

Opstelling Genoa. Mattia Perin, Edoardo Goldaniga, Cristian Romero, Cristían Zapata, Peter Ankersen, Nicolò Rovella, Valon Behrami, Filip Jagiello, Domenico Criscito, Andrea Favilli, Andrea Pinamonti Opstelling Genoa Andrea Pinamonti, Andrea Favilli, Domenico Criscito, Filip Jagiello, Valon Behrami, Nicolò Rovella, Peter Ankersen, Cristían Zapata, Cristian Romero, Edoardo Goldaniga, Mattia Perin

Opstelling Internazionale. Samir Handanovic, Milan Škriniar, Andrea Ranocchia, Diego Godín, Victor Moses, Roberto Gagliardini, Christian Eriksen, Marcelo Brozovic, Cristiano Biraghi, Romelu Lukaku, Lautaro Martínez Opstelling Internazionale Lautaro Martínez, Romelu Lukaku, Cristiano Biraghi, Marcelo Brozovic, Christian Eriksen, Roberto Gagliardini, Victor Moses, Diego Godín, Andrea Ranocchia, Milan Škriniar, Samir Handanovic