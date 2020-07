Udinese stelt titelfeest van pover Juventus nog minstens paar dagen uit

Vlak voor de rust klaarde de hemel dan toch op voor Juve, want De Ligt legde een afvallende bal perfect klaar voor zijn uithaal: 0-1.

Maar Juve raakte nooit in de hoogste versnelling in Udine en ontsnapte zelfs aan een achterstand toen Danilo bijna Szczesny klopte. De paal bracht nog redding.

De topploegen lieten zich de voorbije weken allemaal op foutjes betrappen. De 0-0 van Inter van gisteravond leek het foutje te veel te zijn, want hierdoor kon Juventus met een zege bij Udinese voor het 9e jaar op een rij kampioen worden.

Toen zag het er nog goed uit voor Juventus: De Ligt breekt de ban vlak voor de rust

Gemakzuchtig Juventus zakt in elkaar in de 2e helft

Het grootste werk leek gedaan, want Udinese zou toch niet voor niets nog tegen het behoud moeten vechten. Maar in de 2e helft leek Juventus wel de laagvlieger en Udinese de ploeg die voor de titel speelde.

Bij de gelijkmaker van Nestorovski viel het defensieve compartiment van Juve als los zand uit elkaar. Offensief moest het vooral van Dybala komen, want Ronaldo vond nooit zijn draai.

En net wanneer iedereen zich in de extra tijd opmaakte voor een slotoffensief van Juventus werden de bezoekers een 2e keer koud gepakt. Fofana gaf eerst Sandro het nakijken en zette daarna ook De Ligt in de wind: 2-1.

Udinese doet een gouden zaak in de degradatiestrijd, Juventus heeft nu het vooruitzicht dat het zondag tegen Sampdoria de titel in eigen huis kan vieren, ook al is het dan zonder fans.