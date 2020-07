LIVE: Juventus kan 9e titel op een rij ruiken na vlam van De Ligt

46' tweede helft, minuut 46. 2e helft. Juventus staat op 45 minuten van een nieuwe titel. . 2e helft Juventus staat op 45 minuten van een nieuwe titel.

45+2' eerste helft, minuut 47. RUST: 0-1 voor Juventus. Udinese was lange momenten de evenknie van Juventus en met wat hulp van Danilo raakte het zelfs de paal. Maar uiteindelijk kwam de klasse van Juve toch bovendrijven, in het bijzonder die van De Ligt. . RUST: 0-1 voor Juventus Udinese was lange momenten de evenknie van Juventus en met wat hulp van Danilo raakte het zelfs de paal. Maar uiteindelijk kwam de klasse van Juve toch bovendrijven, in het bijzonder die van De Ligt.

45+2' eerste helft, minuut 47. Toch nog een schot van Dybala ook, die wel de ruimte ziet voor een schot, alleen raakt hij de bal niet vol. . Toch nog een schot van Dybala ook, die wel de ruimte ziet voor een schot, alleen raakt hij de bal niet vol.

45+1' eerste helft, minuut 46. Juventus komt nog 1 keer in het strafschopgebied. Dybala loopt zich vast, Ronaldo kan overnemen maar mist zijn controle. . Juventus komt nog 1 keer in het strafschopgebied. Dybala loopt zich vast, Ronaldo kan overnemen maar mist zijn controle.

42' eerste helft, minuut 42. GOAL: De Ligt met een vlam. Als mijn ploegmaats het niet kunnen, dan doe ik het wel, dacht Matthijs de Ligt. Eerst controleert hij de weggeslagen bal, daarna steekt hij hem met een schuiver in doel. . GOAL: De Ligt met een vlam Als mijn ploegmaats het niet kunnen, dan doe ik het wel, dacht Matthijs de Ligt. Eerst controleert hij de weggeslagen bal, daarna steekt hij hem met een schuiver in doel.

42' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 42 door Matthijs de Ligt van Juventus. 0, 1. goal Udinese Juventus 0 1

37' eerste helft, minuut 37. Okaka speelt zich voor het eerst in deze match in de kijker, maar hij zal gehoopt hebben dat dat met een beter schot was geweest dan deze kansloze poging. Het wijst er wel op dat Udinese zijn kansjes blijft vergaren. . Okaka speelt zich voor het eerst in deze match in de kijker, maar hij zal gehoopt hebben dat dat met een beter schot was geweest dan deze kansloze poging. Het wijst er wel op dat Udinese zijn kansjes blijft vergaren.

36' eerste helft, minuut 36. Geen penalty. Scheidsrechter Irrati wordt belaagd door de Udinese-spelers, want zij willen een strafschop. Er wordt gewoon voortgespeeld en ook de VAR houdt zich voorlopig koest. . Geen penalty Scheidsrechter Irrati wordt belaagd door de Udinese-spelers, want zij willen een strafschop. Er wordt gewoon voortgespeeld en ook de VAR houdt zich voorlopig koest.

34' eerste helft, minuut 34. De netten trillen, nadat Dybala de bal met zijn borst had gecontroleerd en de trekker had overgehaald. Kleine domper: het is via de boarding dat de bal weer in het net belandt. In de herhaling zien we ook dat Dybala net offside stond. . De netten trillen, nadat Dybala de bal met zijn borst had gecontroleerd en de trekker had overgehaald. Kleine domper: het is via de boarding dat de bal weer in het net belandt. In de herhaling zien we ook dat Dybala net offside stond.

30' Verzorging Rugani. De mot zit er wat in in de match. En een mot heeft Rugani blijkbaar ook hier of daar gekregen, want het bloed stroomt uit zijn wenkbrauw. Het is het "hoogtepunt" van de laatste 5 minuten. . eerste helft, minuut 30. Verzorging Rugani De mot zit er wat in in de match. En een mot heeft Rugani blijkbaar ook hier of daar gekregen, want het bloed stroomt uit zijn wenkbrauw. Het is het "hoogtepunt" van de laatste 5 minuten.

27' eerste helft, minuut 27. Ronaldo naast. Ronaldo roept de goden aan, die hem volgens hem blijkbaar in de steek laten. De Portugees dacht al zijn 31e van het seizoen gescoord te hebben, maar zijn schot zeilde uiteindelijk toch weg van het doel. . Ronaldo naast Ronaldo roept de goden aan, die hem volgens hem blijkbaar in de steek laten. De Portugees dacht al zijn 31e van het seizoen gescoord te hebben, maar zijn schot zeilde uiteindelijk toch weg van het doel.

24' eerste helft, minuut 24. Nesterovski trapt iets te opportunistisch (en zwak) op doel na een aanval die nochtans veelbelovend oogde. Okaka schudt onbegrijpend zijn hoofd. . Nesterovski trapt iets te opportunistisch (en zwak) op doel na een aanval die nochtans veelbelovend oogde. Okaka schudt onbegrijpend zijn hoofd.

22' eerste helft, minuut 22. Toch ook Udinese. De dominantie van Juventus gaat met golven. Het was een tijdje vloed, maar nu is het weer eb. Sema ziet zijn kans schoon om het eens te proberen. Een lage schuiver gaat niet eens zo gek ver naast. . Toch ook Udinese De dominantie van Juventus gaat met golven. Het was een tijdje vloed, maar nu is het weer eb. Sema ziet zijn kans schoon om het eens te proberen. Een lage schuiver gaat niet eens zo gek ver naast.

20' Gele kaart voor William Troost-Ekong van Udinese tijdens eerste helft, minuut 20 William Troost-Ekong Udinese

20' eerste helft, minuut 20. Ramsey was in de allereerste minuut de dader, nu is de Welshman het slachtoffer. Scheidsrechter Irrati is consequent en geeft ook Troost-Ekong een gele kaart. . Ramsey was in de allereerste minuut de dader, nu is de Welshman het slachtoffer. Scheidsrechter Irrati is consequent en geeft ook Troost-Ekong een gele kaart.

16' eerste helft, minuut 16. Juventus nam het even wat lichtzinniger op, maar nu is de turbo toch aangeslagen. Op deze manier lijkt het moeilijk voor Udines om tot het einde stand te houden. . Juventus nam het even wat lichtzinniger op, maar nu is de turbo toch aangeslagen. Op deze manier lijkt het moeilijk voor Udines om tot het einde stand te houden.

14' Save van Musso. Uit de hoekschop die volgt krijgt Juventus opnieuw een kans. Dybala neemt een afvallende bal op de slof, doelman Musso zweeft de bal fraai uit zijn doel. . eerste helft, minuut 14. Save van Musso Uit de hoekschop die volgt krijgt Juventus opnieuw een kans. Dybala neemt een afvallende bal op de slof, doelman Musso zweeft de bal fraai uit zijn doel.

9' Bijna een owngoal (bis). Deze keer is het Udinese dat aan een doelpunt ontsnapt. Nuytinck speelt de bal terug op zijn eigen doelman, die daar helemaal niet op gerekend had. De bal rolt tergend traag naast de voor Udinese goeie kant van de paal. . eerste helft, minuut 9. Bijna een owngoal (bis) Deze keer is het Udinese dat aan een doelpunt ontsnapt. Nuytinck speelt de bal terug op zijn eigen doelman, die daar helemaal niet op gerekend had. De bal rolt tergend traag naast de voor Udinese goeie kant van de paal.

6' Bijna een owngoal. Udinese kan ook eens de bal opeisen en bijna schiet Juventus in zijn eigen voet bij die aanval. Een voorzet vanaf links wordt door Danilo achterwaarts gekopt... op zijn eigen paal! Juve komt met de schrik vrij. . eerste helft, minuut 6. Bijna een owngoal Udinese kan ook eens de bal opeisen en bijna schiet Juventus in zijn eigen voet bij die aanval. Een voorzet vanaf links wordt door Danilo achterwaarts gekopt... op zijn eigen paal! Juve komt met de schrik vrij.

4' eerste helft, minuut 4. Schot Ronaldo. De eerste kans is voor Cristiano Ronaldo. Eerst laat de Portugees de bal nog over zich heen waaien, maar in de herneming komt die alsnog bij hem. In de draai kan hij trappen: recht op doelman Musso. . Schot Ronaldo De eerste kans is voor Cristiano Ronaldo. Eerst laat de Portugees de bal nog over zich heen waaien, maar in de herneming komt die alsnog bij hem. In de draai kan hij trappen: recht op doelman Musso.

3' eerste helft, minuut 3. Udinese neemt een afwachtende houding aan, wat Juventus wel enigszins verwacht zal hebben. Juve raakt voorlopig wel nog niet in de zone van de waarheid. . Udinese neemt een afwachtende houding aan, wat Juventus wel enigszins verwacht zal hebben. Juve raakt voorlopig wel nog niet in de zone van de waarheid.

1' Gele kaart voor Aaron Ramsey van Juventus tijdens eerste helft, minuut 1 Aaron Ramsey Juventus

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap en meteen prijs voor Ramsey. De bal wordt in het spel gebracht en Ramsey raapt al meteen een gele kaart op. Vervelend voor de middenvelder van Juve. . Aftrap en meteen prijs voor Ramsey De bal wordt in het spel gebracht en Ramsey raapt al meteen een gele kaart op. Vervelend voor de middenvelder van Juve.

19:29 vooraf, 19 uur 29. De hymne van de Serie A hebben we achter de rug, we kunnen er zo dadelijk aan beginnen! . De hymne van de Serie A hebben we achter de rug, we kunnen er zo dadelijk aan beginnen!

19:22 vooraf, 19 uur 22. "Belgisch" getint Udinese. Als Udinese de Italiaanse competitie nog een beetje spannend wil houden, dan zal het van de onderstaande elf moeten komen. We herkennen met Nuytinck, Okaka (allebei Anderlecht) en Troost-Ekong (Gent) drie oude bekenden van de Belgische competitie in de basis. . "Belgisch" getint Udinese Als Udinese de Italiaanse competitie nog een beetje spannend wil houden, dan zal het van de onderstaande elf moeten komen. We herkennen met Nuytinck, Okaka (allebei Anderlecht) en Troost-Ekong (Gent) drie oude bekenden van de Belgische competitie in de basis.

19:19 vooraf, 19 uur 19. Opstelling Juventus. De kracht van Juventus ligt in zijn voorhoede, die met het trio Ronaldo-Dybala-Bernardeschi weer imposant oogt. Achteraan was het puzzelen voor Sarri, want onder meer geen Bonucci of Chiellini. De Ligt wordt in het centrum gekoppeld aan Rugani, een duo dat nog niet vaak samen heeft gespeeld. . Opstelling Juventus De kracht van Juventus ligt in zijn voorhoede, die met het trio Ronaldo-Dybala-Bernardeschi weer imposant oogt. Achteraan was het puzzelen voor Sarri, want onder meer geen Bonucci of Chiellini. De Ligt wordt in het centrum gekoppeld aan Rugani, een duo dat nog niet vaak samen heeft gespeeld.

18:28 vooraf, 18 uur 28. Op naar titel 36? Elk seizoen hopen ze in Italië op een spannende competitie, maar ook dit seizoen vielen pretendenten als Inter, Napoli en Lazio een voor een weg uit de titelrace. Enkel Juve blijft nu nog over, de 9e titel lijkt slechts een formaliteit. Die moet het nu omzetten in realiteit, op het veld van de nummer 16 in de competitie. . Op naar titel 36? Elk seizoen hopen ze in Italië op een spannende competitie, maar ook dit seizoen vielen pretendenten als Inter, Napoli en Lazio een voor een weg uit de titelrace. Enkel Juve blijft nu nog over, de 9e titel lijkt slechts een formaliteit. Die moet het nu omzetten in realiteit, op het veld van de nummer 16 in de competitie.

Opstelling Udinese. Juan Musso, Rodrigo, William Troost-Ekong, Bram Nuytinck, Hidde ter Avest, Seko Fofana, Rodrigo De Paul, Ken Sema, Marvin Zeegelaar, Stefano Okaka Chuka, Ilija Nestorovski Opstelling Udinese Ilija Nestorovski, Stefano Okaka Chuka, Marvin Zeegelaar, Ken Sema, Rodrigo De Paul, Seko Fofana, Hidde ter Avest, Bram Nuytinck, William Troost-Ekong, Rodrigo, Juan Musso

Opstelling Juventus. Wojciech Szczesny, Danilo, Matthijs de Ligt, Daniele Rugani, Alex Sandro, Rodrigo Bentancur, Aaron Ramsey, Adrien Rabiot, Federico Bernardeschi, Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo Opstelling Juventus Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, Federico Bernardeschi, Adrien Rabiot, Aaron Ramsey, Rodrigo Bentancur, Alex Sandro, Daniele Rugani, Matthijs de Ligt, Danilo, Wojciech Szczesny