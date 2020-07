Milan blijft ongeslagen sinds de lockdown, met dank aan Ibrahimovic

Milan zet zijn opmars in de Serie A voort sinds de herneming. Voor de 10e keer op een rij verloor het niet, waardoor het in de stand (voorlopig) over Roma naar plaats 5 springt . Zlatan Ibrahimovic was met 2 goals de uitblinker tegen Sassuolo. Alexis Saelemaekers eiste deze keer geen hoofdrol op, al speelde hij wel voor de 2e keer in zijn Milan-carrière de volledige 90 minuten.