Mihajlovic scheldt Gasperini de huid vol: "Niet met mijn ballen rammelen"

De poppen gingen aan het dansen na een forse tackle van Atalanta-speler Robin Gosens op Andreas Skov Olsen. Atalanta-coach Gasperini ging daarbij verbaal zijn boekje te buiten volgens zijn collega Sinisa Mihajlovic en hij kreeg dan ook de wind van voren van de Bologna-coach.

"Waarom praat jij verdorie met hen? Praat met je eigen spelers en rammel niet met mijn ballen!", riep Mihajlovic, daar nog enkele krachttermen en soortgelijke vuilbekkerij aan toevoegend. De tv-camera's en microfoons konden alles haarfijn registreren in het lege stadion.

Gasperini ging helemaal over de rooie en moest door zijn assistenten in bedwang gehouden worden toen hij net als Mihajlovic een gele kaart kreeg van de scheidsrechter. Later zou hij ook nog naar de tribune gestuurd worden.

Na de match was de woede al bekoeld en begroeven Gasperini en Mihajlovic de strijdbijl.