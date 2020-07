De (hete) adem van Atalanta in de nek van Juventus wordt weer wat koeler

Atalanta verspeelt dure punten, maar evenaart wel clubrecord

Revelatie in de Serie A Atalanta is op het veld van Hellas Verona (9e) blijven steken op een 1-1-gelijkspel. Atalanta startte zonder Timothy Castagne in de basiself. De Rode Duivel mocht 20 minuten voor affluiten invallen, maar toen stond de eindscore al op het bord.

Atalanta begon nochtans goed aan de wedstrijd, maar moest wachten tot na de rust om de wedstrijd open te breken. Duvan Zapata strafte een foutje achteraan de Verona-defensie af: 0-1.

Maar die voorsprong konden de bezoekers nog geen 10 minuten volhouden. Matteo Pessina hing de bordjes weer gelijk met een schot in de linkerbenedenhoek: 1-1, meteen goed voor het eindverdict.

Atalanta blijft zo steken op 61 punten, dat zijn er 6 minder dan koploper Juventus, dat bij een misstap van Inter morgenavond de druk nog wat meer van de schouders kan halen.

Opvallend: Atalanta eindigt de wedstrijd toch nog met een positieve noot. De club uit Bergamo is nu al 14 Serie A-wedstrijden op een rij ongeslagen. Dat is een evenaring van het clubrecord uit het seizoen 1988-1989.