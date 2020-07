Saelemaekers scoort zijn eerste in Italië en luidt zo vlotte Milan-zege in

Toeval of niet, maar sinds de hervatting van de competitie krijgt Alexis Saelemaekers steeds meer minuten bij Milan en dat gaat gepaard met een heropleving van de misschien wel iets te vroeg afgeschreven oude glorie.

Tegen Bologna speelde Saelemaekers zich nog meer in de gunst van trainer Pioli, want al na 10 minuten stond hij op de juiste plaats om de flankvoorzet binnen te duwen.

Het was de start van een makkelijke avond voor Milan. Enkel de heerlijke 2-1 van ex-STVV-speler Tomiyasu was een smetje. Na een uur werd Saelemaekers, die toen al een gele kaart achter zijn naam had, naar de kant gehaald.

Door de zege springt Milan - misschien voorlopig - over Napoli naar de 6e plaats, op 1 punt van nummer 5 AS Roma (dat wel nog een match minder gespeeld heeft).