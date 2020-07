Vinnig Atalanta speelt weerloos Brescia helemaal tureluurs

Afgelopen weekend hielden twee ongelukkige penalty's Atalanta van een stuntzege in Turijn, maar die gemiste kans leek enkele dagen later al helemaal verteerd bij de ploeg in vorm in de Serie A.

Slechts heel even kon Brescia de schijn hoog houden, met een snelle gelijkmaker van Torregrossa na de nog snellere 1-0 van Pasalic. Halfweg de 1e helft drukte de thuisploeg het gaspedaal immers vol in, enkele minuten later stond het plots 4-1. Onder meer Malinovski (ex-Genk) pikte weer zijn goaltje mee.

Na de koffie ging het van kwaad naar erger voor de bezoekers. Pasalic deed er voor het uur nog twee bij, waardoor Atalanta nu al aan 93 competitiegoals zit. De 6-2 van Spalek in het slot was voor Brescia slechts een pleister op een houten been. Bij Atalanta speelde basisklant Castagne 73 minuten mee.