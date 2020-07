VIDEO: 4 dolle minuten en raket van Kessié redden vel van Milan tegen Parma

Parma ging rusten met een voorsprong na een goed uitgespeelde counter, maar in de 2e helft zette Milan de scheve situatie snel recht.



Kessié pakte uit met een streep in de bovenhoek en even later kopte Romagnoli de 2-1 op het bord.

De lat hield Parma van de 2-2 en dat kwam extra hard aan toen Calhanoglu de wedstrijd besliste met een droge knal: 3-1.

Milan zet zo zijn sterke reeks voort sinds de herstart na de coronacrisis. De enige die sip keek, was Ibrahimovic. De Zweed kreeg enkele mooie kansen, maar was niet scherp genoeg voor doel.