Jordan Lukaku wordt bij de rust vervangen, Lazio blijft verliezen

Lazio is helemaal op de dool in de Serie A. Luis Alberto had Lazio, met Jordan Lukaku voor de eerste keer aan de aftrap, in de eerste helft nog op voorsprong gebracht. Maar na de pauze liep het ook tegen Sassuolo nog helemaal mis.

Eerst tekende de jonge Giacomo Raspadori voor de gelijkmaker en in de extra tijd velde Caputo het verdict voor Lazio. De club uit de Italiaanse hoofdstad is het na nederlagen tegen Milan en Lecce opnieuw een pijnlijk verlies.

Lazio heeft een kleine kern en die kraakt onder het hectische speelschema sinds de herstart. Veel spelers hebben last van kleine blessures. Door de nederlaag van Lazio is Juventus weer een stapje dichter bij de titel. Juve speelt straks nog tegen Atalanta, de nummer 3 in de Serie A.