Mertens scoort, maar Milan speelt gelijk na rood voor Saelemaekers

Napoli en Milan serveerden een rollercoaster van een wedstrijd in San Paolo. Milan kwam op voorsprong na een knappe goal van Hernandez, maar op dat moment had Donnarumma Napoli al 2 keer van de openingsgoal gehouden.

Maar de doelman van Milan werd niet de held van de avond. Eerst loste hij een vrije trap waardoor Di Lorenzo de 1-1 kon maken en ook bij 2-1 van Mertens na de rust zag Donnarumma er niet goed uit.

Milan hapte naar adem, maar een penalty bood een uitweg. Kessié klaarde de klus vanaf de stip, omdat Ibrahimovic dan al vervangen was. Intussen was Alexis Saelemaekers al ingevallen bij Milan.

Onze landgenoot werkte hard, maar verloor even de pedalen in de slotfase. Twee fouten leverden Saelemaekers 2 keer geel en de uitsluiting op. Gelukkig voor hem bleef het 2-2 in de eerste match van Napoli-coach Gattuso tegen zijn ex-ploeg. Milan blijft ongeslagen sinds de herstart en blijft op koers voor Europa.